Donald Trump raille la «très faible cote de popularité» d'Emmanuel Macron

Le président américain Donald Trump a raillé sur Twitter mardi la « très faible cote de popularité » de son homologue français, dans une série de messages assez agressifs contre son allié, deux jours après son retour de Paris pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

« Le problème est qu'Emmanuel Macron souffre d'une très faible cote de popularité en France, 26 %, et un taux de chômage à près de 10 % », a écrit le locataire de la Maison-Blanche.

« Il n'y a aucun pays plus nationaliste que la France, des personnes très fières à juste titre », a-t-il poursuivi avant d'écrire, dans un autre tweet et en lettres capitales, « MAKE FRANCE GREAT AGAIN », en écho à son slogan de campagne, « Rendre à l'Amérique sa grandeur ».

Le président américain a tweeté à cinq reprises mardi à propos de la France et d'Emmanuel Macron, ironisant sur l'occupation allemande pendant la seconde Guerre mondiale pour justifier son opposition à la création d'une armée européenne et s'en prenant aux pratiques commerciales de son allié historique.

Une série de tweets acerbes, en contraste avec la proximité affichée autrefois par les deux hommes, notamment au cours de la visite d'État de M. Macron à Washington en avril.

L'Élysée a relativisé mardi la portée de la série de tweets dans lesquelles Donald Trump critique avec virulence Emmanuel Macron, estimant qu'ils étaient « faits pour les Américains ».

La présidence française s'est refusée « à tout commentaire » officiel à la suite des cinq messages tweetés par le président américain deux jours après sa venue à Paris pour le centenaire de l'armistice de 1918.

Un conseiller de la présidence a cependant estimé que ces tweets étaient « faits pour les Américains, sinon ils ne seraient pas écrits en anglais ». « Nous n'avons pas à commenter les contenus qui sont dédiés à ses concitoyens », selon lui.

« Donald Trump est arrivé parmi les premiers à Paris, et a réservé son premier entretien au président Macron. Ces signaux ont une valeur bien plus grande que des tweets dont on sait comment et pourquoi ils sont faits », a-t-il ajouté au cours d'un déjeuner organisé par l'Association de la Presse présidentielle.

« Emmanuel Macron a suggéré la création de leur propre armée pour protéger l'Europe contre les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais c'était l'Allemagne dans la Première et la Seconde Guerre mondiale », a écrit le président américain après avoir passé le week-end en France pour commémorer, avec de nombreux chefs d'État, le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.

« Comment ça a marché pour la France? Ils commençaient à apprendre l'allemand à Paris avant que les États-Unis n'arrivent », a-t-il ironisé, faisant référence, sur un ton moqueur, à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le président Macron a proposé la semaine dernière la création d'une « véritable armée européenne » pour protéger le Vieux Continent. Il a également évoqué la nécessité de se « protéger de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique » dans le domaine du cyberespace.

Vendredi, à peine arrivé à Paris pour ces commémorations, il avait déjà dénoncé, avec virulence sur Twitter, cette idée du président français.

Dans sa série de messages, M. Trump a également tenu à justifier l'annulation samedi d'un déplacement prévu au cimetière américain de Bois Belleau, dans le nord de la France en raison du mauvais temps, une décision qui avait suscité interrogations et critiques.

« Quand l'hélicoptère ne pouvait pas voler pour le premier cimetière en France à cause d'une visibilité proche de zéro, j'ai suggéré la voiture. Le Secret Service (le service de protection de la Maison-Blanche) a répondu NON », a écrit M. Trump.

Le dirigeant américain s'en est aussi pris, sur le terrain commercial, à la France.

« Le problème est que la France rend la tâche très difficile aux États-Unis de vendre son vin en France et applique des tarifs élevés alors que les États-Unis rendent ça facile pour les vins français et appliquent de très bas tarifs », a-t-il accusé, appelant au changement.

Merkel prône la création d'« une véritable armée européenne »

La chancelière allemande Angela Merkel a prôné mardi à son tour, devant le Parlement européen à Strasbourg, la création à terme d' » une véritable armée européenne », peu après une vive controverse sur le sujet entre Donald Trump et Emmanuel Macron.

« Nous devons élaborer une vision nous permettant d'arriver un jour à une véritable armée européenne », a déclaré Mme Merkel. La semaine dernière, le président français avait proposé la création d'une « véritable armée européenne » pour protéger le Vieux Continent, et évoqué la nécessité de se « protéger de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique » dans le domaine du cyberespace.