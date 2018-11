Tué par un chat qui lui a donné la rage

AFP 12-11-2018 | 11h37

LONDRES | Un Britannique est décédé de la rage après avoir été mordu par un chat au Maroc, a annoncé lundi l'agence sanitaire Public Health England, qui a pressé les voyageurs de respecter les consignes de vaccination.

La personne aurait été mordue il y a plusieurs semaines et n'aurait pas reçu de traitement immédiat, selon l'agence Press Association. Les autorités sanitaires n'ont pas fourni davantage d'informations sur ce cas.

Selon Jimmy Whitworth, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, les symptômes de la rage chez l'homme se développent « deux à trois mois » après avoir contracté le virus.

« Mais cela peut aussi ne prendre qu'une semaine, et c'est pourquoi il est important de demander des soins rapidement et de se faire vacciner », a-t-il souligné. « Dans ce cas, la personne n'a pas reçu le vaccin à temps ».

La rage « affecte le système nerveux, particulièrement le cerveau, et finit par causer une paralysie totale puis la mort », a expliqué Jonathan Ball, professeur de virologie moléculaire à l'université de Nottingham.

« Il existe des vaccins très efficaces, mais ils doivent être utilisés avant l'apparition des symptômes », a-t-il rappelé.

Selon Public Health England, un cas de rage contracté par un homme qui avait été mordu à plusieurs reprises par une chauve-souris infectée a été rapporté en Écosse en 2002.

Entre 2000 et 2017, cinq autres personnes, résidant au Royaume-Uni, ont contracté la rage après avoir été « exposées à un animal contaminé à l'étranger ».

« La rage est répandue dans certaines parties du monde, notamment en Asie et en Afrique », a mis en garde PHE. « Tous les voyageurs se rendant dans les pays touchés par la rage devraient éviter autant que possible les contacts avec des chiens, des chats et d'autres animaux, et demander conseil quant à la nécessité d'un vaccin avant leur voyage ».