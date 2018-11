[EN IMAGES] Violents incendies en Californie: au moins 9 morts, Malibu menacée

AFP 10-11-2018 | 08h31

Paradise | Au moins neuf personnes sont mortes dans un violent incendie qui fait rage depuis jeudi dans le nord de la Californie et a forcé l'évacuation de dizaines de milliers de personnes tandis que, plus au sud, la célèbre station balnéaire de Malibu est menacée par un autre foyer qui se propage rapidement.

«C'est mon triste devoir de confirmer que nous avons maintenant un total de neuf morts», a déclaré vendredi soir Korey Honea, le shérif du comté de Butte.

«L'ampleur de la destruction que nous avons vue est vraiment incroyable et à fendre le coeur», a dit Mark Ghilarducci, du bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie.

Donald Trump s'est montré sévère envers la Californie, qui vient d'élire un gouverneur démocrate. «Il n'y a aucune raison pour ces énormes incendies en Californie, meurtriers et coûteux, si ce n'est que la gestion des forêts est tellement insuffisante», a tweeté samedi le président américain.

«Des milliards de dollars sont donnés chaque année, avec tant de vies perdues, tout cela à cause d'une grave mauvaise gestion des forêts. Remédiez-y maintenant, sinon il n'y aura plus de versements fédéraux!», a-t-il ajouté.

Cinq des victimes dans le comté de Butte, où l'état d'urgence a été décrété, avaient été découvertes jeudi --quatre dans un véhicule et un sur le sol tout près-- dans la ville de Paradise, au nord de la capitale Sacramento, dont les 26 000 habitants avaient tous reçu l'ordre d'évacuer. Au total, plus de 52 000 personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer dans cette zone au pied de la Sierra Nevada.

«En raison de leurs brûlures, ces personnes qui tentaient de s'enfuir n'ont pas pu être immédiatement identifiées», ont précisé vendredi les services du shérif.

Quatre autres morts ont été découverts vendredi dont trois à l'extérieur d'une maison et un à son domicile.

Des dizaines d'autres personnes étaient portées disparues.

Le plus destructeur

Favorisé par des vents violents depuis son démarrage jeudi matin, cet incendie baptisé « Camp Fire » est devenu le plus destructeur jamais enregistré en Californie. Il a dévoré quelque 6.700 structures et plus de 280 km2. Il n'est qu'à 5% maîtrisé, a indiqué vendredi soir le département des pompiers de Californie, Cal Fire.

Dans le sud de la Californie, où quelque 200.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, d'autres foyers importants faisaient rage dont l'un près de Los Angeles et un autre dans le comté de Ventura près de Thousand Oaks où les sauveteurs ont dû faire face à deux catastrophes à quelques heures d'intervalles après qu'un ancien soldat a ouvert le feu mercredi soir dans un bar de la ville, tuant douze personnes avant de se suicider.

Près de Los Angeles, la ville de Malibu était en état d'alerte en raison d'un violent incendie, le « Woolsey Fire », qui avait démarré la veille à une vingtaine de kilomètres au nord.

Plusieurs célébrités, nombreuses à vivre dans cette région cossue, ont dû évacuer, comme Kim Kardashian, l'actrice Alyssa Milano et le réalisateur mexicain Guillermo del Toro.

A Malibu, une trentaine de maisons ont brûlé et le «Woolsey Fire» a déjà consumé une cinquantaine de km2 de terrain. Cal Fire a diffusé des images prises d'hélicoptères montrant les flammes à l'assaut de collines abritant de luxueuses demeures.

«J'habite à Malibu depuis 23 ans, depuis que je suis née, et j'ai vu les flammes arriver des montagnes au-dessus de la maison » a témoigné auprès de l'AFP Heili Hoffmann. «J'ai senti les arbres brûler, et je savais qu'il fallait que je parte, pour ma sécurité »

«Nous vivons des moments très stressants», a expliqué la responsable du comté de Ventura, Linda Sparks. « De nombreux membres des premiers secours n'ont pas dormi et comme il y a d'autres incendies dans l'État de Californie, nous n'avons pas reçu autant d'aide que nous souhaitions».

Un autre incendie, «Hill Fire», a brûlé 24 km2 de terrain à l'ouest de Thousand Oaks, mais son activité a diminué vendredi, selon les pompiers.

Plus de 2.200 pompiers se battaient contre les flammes, soutenus par des hélicoptères et des camions-citernes.

La Californie a été frappée depuis la fin de l'année 2017 par de nombreux incendies, rendus particulièrement violents par la sécheresse et les conditions climatiques, qui ont fait plus d'une dizaine de morts.

En septembre, le «Mendocino Complex» avait été maîtrisé après près de deux mois de lutte. Il avait ravagé près de 190 000 hectares, devenant le plus grand feu de forêt dans l'histoire récente de cet État.

En juillet et août, huit personnes, dont trois pompiers, avaient par ailleurs péri dans l'incendie «Carr», qui avait sévi dans la région de Redding. Il avait détruit 93 000 hectares avant de pouvoir être éteint, après six semaines de lutte.