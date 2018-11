Une nouvelle tigresse tuée en Inde

AFP 05-11-2018 | 08h48

Des villageois ont tué une tigresse dans un parc naturel du nord de l'Inde, deux jours après la mort d'un autre félin, abattu dans des circonstances controversées dans ce pays, ont rapporté lundi les autorités locales.

La tigresse a été battue à mort dimanche par des villageois au sein d'une réserve protégée de l'Uttar Pradesh (nord).

Les habitants soupçonnaient l'animal, âgé de 10 ans, d'avoir attaqué un homme, qui a par la suite succombé à ses blessures, selon la presse locale.

« La tigresse a été tuée après avoir été assaillie par des habitants en colère », a déclaré à l'AFP Mahavir Kaujangli, vice-directeur de la réserve de Dudhwa.

« Le corps doit faire l'objet d'une autopsie, on attend le rapport », a-t-il ajouté.

Les incidents entre hommes et tigres deviennent plus fréquents à mesure que les constructions humaines empiètent sur l'habitat naturel de cette espère menacée et réduisent son territoire de chasse.

Une polémique fait rage actuellement en Inde sur les circonstances de la mort d'une autre tigresse à l'origine du décès d'une dizaine de personnes. Elle a été abattue vendredi dans l'État du Maharashtra (ouest) au terme de plusieurs mois de traque.

Les défenseurs de la faune sauvage accusent l'équipe d'avoir tué l'animal de sang-froid plutôt que d'avoir cherché à la contrôler par des calmants, comme l'avait préconisé un ordre de la Cour suprême encadrant la battue.

En 2014, l'Inde ne recensait plus que 2226 tigres, un félin auparavant très répandu dans cette région du monde.

Une quarantaine de tigres ont été tués en 2017 dans le pays, selon la Wildlife Protection Society of India.