Venezuela: Trump impose de nouvelles sanctions, notamment dans le secteur de l'or

AFP 01-11-2018 | 13h52

La Maison-Blanche a imposé jeudi de nouvelles « dures » sanctions contre le Venezuela, accusé de faire partie, avec Cuba et le Nicaragua, d'une « troïka de la tyrannie » en Amérique latine.

Ces sanctions visent notamment le secteur de l'or, et les mesures punitives contre La Havane sont également renforcées, a annoncé John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, selon le texte d'un discours prononcé à Miami.

Il s'en est pris à « ce triangle de la terreur qui va de La Havane à Caracas et à Managua » et à ses trois « tyrans qui pensent être des hommes forts et des révolutionnaires » mais qui ne sont en fait que « des figures clownesques et pitoyables ».

« La troïka de la tyrannie sur ce continent ne durera pas éternellement. Comme tous les régimes et les idéologies oppressifs, elle est vouée à disparaître », a-t-il insisté, conseillant aux dirigeants vénézuéliens Nicolas Maduro, Cubain Miguel Diaz-Canel et Nicaraguayen Daniel Ortega de « craindre le pouvoir vertueux » de leurs peuples.

« Le président, et toute son administration vont soutenir les combattants de la liberté », a lancé John Bolton depuis la Freedom Tower de Miami, où, a-t-il rappelé, résident de nombreux dissidents cubains et d'autres régimes d'Amérique latine.

Pour combattre les trois régimes accusés de « provoquer d'immenses souffrances humaines » et « une énorme instabilité régionale », et pour « défendre l'État de droit, la liberté et la dignité humaine minimale », le gouvernement américain se dit déterminé à continuer d'utiliser l'arme des sanctions.

Après avoir déjà ciblé 70 personnes ou entités au Venezuela, dont le président Maduro et son épouse, Donald Trump « a signé un décret présidentiel pour imposer de nouvelles dures sanctions » contre ce pays, a expliqué John Bolton.

« Les nouvelles sanctions viseront les réseaux qui interviennent dans les secteurs économiques vénézuéliens corrompus » et notamment, dans l'immédiat, dans le secteur de l'or, a-t-il détaillé. Aucun Américain ne pourra plus faire affaire avec le Venezuela dans ce secteur, « utilisé par le régime pour financer ses activités illégales, remplir ses coffres et soutenir des groupes criminels », d'après le conseiller de la Maison-Blanche.

Comme Nicolas Maduro a, selon Washington, recours aux « mêmes tactiques oppressives utilisées par Cuba depuis des décennies », et que « la dictature cubaine permet au régime vénézuélien de mettre en oeuvre sa répression », John Bolton a fait savoir que les sanctions contre La Havane allaient également être durcies.

« Aujourd'hui, le département d'État a ajouté plus d'une vingtaine d'entités qui appartiennent à l'armée ou aux services de renseignement cubains, ou sont contrôlées par eux, à la liste des entités qui n'ont pas le droit de faire de transactions financières avec des Américains », a-t-il expliqué.