Venezuela: Trump impose de nouvelles sanctions, notamment dans le secteur de l'or

AFP 01-11-2018 | 13h18

WASHINGTON | La Maison-Blanche a imposé jeudi de nouvelles « dures » sanctions contre le Venezuela, accusé de faire partie, avec Cuba et le Nicaragua, d'une « troïka de la tyrannie » en Amérique latine.

Ces sanctions visent notamment le secteur de l'or, et les mesures punitives contre La Havane sont également renforcées, a annoncé John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, selon le texte d'un discours prononcé à Miami.

Il s'en est pris à « ce triangle de la terreur qui va de La Havane à Caracas et à Managua » et à ses trois « tyrans qui pensent être des hommes forts et des révolutionnaires » mais qui ne sont en fait que « des figures clownesques et pitoyables ».