Netflix commande une série documentaire sur Prince

AFP 30-10-2018 | 13h21

NEW YORK | Netflix a commandé à la réalisatrice en vogue Ava DuVernay une série documentaire sur la vie du chanteur américain Prince, a indiqué à l'AFP la plateforme de vidéo en ligne, confirmant une information du site Variety.

Peu d'éléments sont connus sur ce projet, hormis que le documentaire sur l'artiste décédé brutalement en 2016 comprendra plusieurs volets.

Ava DuVernay a été nommée aux Oscars en 2017, dans la catégorie du meilleur documentaire, pour son film « 13 th », sur le 13e amendement à la Constitution américaine, qui a aboli l'esclavage aux États-Unis.

Le même film, déjà produit par Netflix, a reçu deux Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine.

« Prince était un génie, une joie et un choc pour les sens », a écrit la réalisatrice dans un message posté sur son compte Twitter. « Il était unique ».

« Il a bousculé des préjugés, dépassé des frontières et partagé son coeur à travers sa musique », a-t-elle ajouté.

« La seule façon dont je sache comment faire ce film, c'est avec amour et grand soin », a-t-elle conclu, se disant « honorée » et « reconnaissante » d'avoir été associée au projet.

Personnalité insaisissable, multi-instrumentiste de génie et chanteur reconnu, Prince est décédé en avril 2016 d'une overdose de fentanyl, un antalgique 50 fois plus fort que l'héroïne et près de 100 fois plus fort que la morphine.