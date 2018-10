Le typhon Yutu provoque des milliers d'évacuations aux Philippines

AFP 30-10-2018 | 06h38

MANILLE | Le typhon Yutu a déferlé mardi sur les Philippines, où il a arraché des toits, coupé des arbres en deux et contraints à l'évacuation préventive de milliers de personnes, ont annoncé les secours.

La tempête, passée juste au sud de la trajectoire du typhon Mangkhut qui avait fait des dizaines de morts le mois dernier, a déversé des trombes d'eau sur Luçon, l'île la plus peuplée de l'archipel.

Yutu a touché terre à l'aube, accompagné de vents soufflant à 150 kilomètres par heure, avec des rafales jusqu'à 210 km/h.

Les secours étaient en train d'évaluer les dégâts.

« On voit des branches sur les routes et ainsi de suite, mais ce sont les inondations qui détruisent les maisons ici », a déclaré à l'AFP Caroline Haga, porte-parole de la Croix-Rouge, présentes dans la province de Nueva Vizcaya. « Les gens ont besoin d'être secourus ».

Près de 10 000 personnes habitant des zones de faible altitude ont fui leur domicile avant l'arrivée du typhon en raison des risques d'inondation.

Les vents ont rasé des maisons, arraché des toits et des poteaux électriques, déraciné des arbres.

Les responsables de la gestion des catastrophes ont souligné que Yutu était moins puissant que Mangkhut, qui avait fait plus de 100 morts, pour la plupart victimes d'un glissement de terrain dans la région minière d'Itogon.

Les Philippines sont affligées chaque année par une vingtaine de typhons, qui font des centaines de morts et aggravent encore la pauvreté qui frappe des millions de personnes.

Haiyan, un des typhons les plus violents à n'avoir jamais touché terre, avait dévasté le centre de l'archipel en novembre 2013, faisant plus de 7350 morts ou disparus et privant de logement plus de quatre millions d'habitants.