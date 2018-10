Fusillade dans une synagogue: une attaque «antisémite horrible»

AFP 27-10-2018 | 14h18

Le premier ministre Justin Trudeau a qualifié d'«attaque antisémite horrible» la fusillade qui a fait plusieurs morts samedi dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

«Aujourd'hui les Canadiens sont de tout coeur avec la communauté juive de Pittsburgh, qui a subi une attaque antisémite horrible alors qu'elle priait », a déclaré M. Trudeau sur son compte Twitter.

«Puissent les familles des personnes tuées trouver du réconfort et puissent les blessés se rétablir rapidement», a-t-il ajouté.

«Nous devons faire front commun contre toute cette haine, cette intolérance, cet antisémitisme et cette violence», a souligné de son côté la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, se disant «horrifiée» par la fusillade.

Le président américain Donald Trump a pour sa part immédiatement dénoncé le climat de «haine» aux États-Unis.

Israël exprime sa solidarité

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé samedi sa solidarité avec les États-Unis et les victimes d'une attaque «antisémite horrible».

«J'ai eu le coeur brisé et j'ai été horrifié par l'attaque meurtrière qui a eu lieu aujourd'hui à Pittsburgh», a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

«L'ensemble du peuple d'Israël partage le deuil des familles des morts. Nous sommes solidaires avec la communauté juive de Pittsburgh. Nous sommes solidaires avec le peuple américain face à cette violence antisémite horrible», a-t-il ajouté.

Le président israélien Reuven Rivlin a indiqué «penser aux familles de ceux qui ont été assassinés et prier pour le prompt rétablissement de ceux qui ont été blessés».

Le ministre israélien de l'Éducation, Naftali Bennett, a annoncé qu'il partait pour Pittsburgh afin de rencontrer les membres de la communauté juive de cette ville et participer aux funérailles des victimes.

Le ministre, aussi chargé du dossier Diaspora, a ajouté dans un communiqué qu'il «examinerait comment (Israël) peut offrir son aide». «Quand des juifs sont assassinés à Pittsburgh, le peuple d'Israël souffre.»

L'Amérique est «plus forte» que les actes d'un «antisémite sectaire»

L'Amérique est «plus forte» que les actes d'un «antisémite pervers et sectaire», a estimé la fille du président américain Ivanka Trump, convertie au judaïsme.

«Tous les bons Américains se tiennent au côté du peuple juif pour s'opposer aux actes de terrorisme et partagent leur horreur, dégoût et indignation après le massacre de Pittsburgh», a-t-elle écrit sur Twitter. «Nous devons nous unir contre la haine et le Mal.»