Colis suspects: Trump salue le «travail incroyable de la police fédérale

AFP 26-10-2018 | 10h46

Washington | Donald Trump a salué le «travail incroyable» de la police fédérale qui a annoncé vendredi avoir arrêté une personne dans l'enquête sur les colis suspects adressés à des personnalités opposées au président.

«Nous devons montrer au monde que nous sommes unis», a affirmé M. Trump.

Le locataire de la Maison-Blanche avait ouvertement déploré vendredi l'impact de l'affaire sur les républicains, jugeant qu'elle nuisait à la «dynamique» des candidats de son parti.

«Les républicains ont de bons chiffres dans les votes par anticipation et dans les sondages, et maintenant cette histoire de "Bombe" surgit et la dynamique ralentit», a-t-il tweeté. «Ce qui se passe est vraiment regrettable. Républicains, allez voter!», a-t-il ajouté.