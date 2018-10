Trump déplore l'impact des colis suspects sur la «dynamique» des républicains

AFP 26-10-2018 | 10h46

Washington | Le président américain Donald Trump a ouvertement déploré vendredi l'impact de l'affaire des colis suspects adressés, en pleine campagne électorale, à nombre de ses opposants politiques, jugeant qu'elle nuisait à la «dynamique» des candidats de son parti.

«Les républicains ont de bons chiffres dans les votes par anticipation et dans les sondages, et maintenant cette histoire de "Bombe" surgit et la dynamique ralentit», a-t-il tweeté. «Ce qui se passe est vraiment regrettable. Républicains, allez voter!», a-t-il ajouté.