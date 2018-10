AFP 26-10-2018 | 09h32

Istanbul | La fiancée turque du journaliste saoudien Jamal Khashoggi tué dans le consulat de son pays à Istanbul début octobre a exigé vendredi que soient punis «tous les responsables» de cette «barbarie».

À LIRE AUSSI: Un ami du journaliste tué demande à Trudeau d'intervenir

«Ma demande est que tous les responsables impliqués dans cette barbarie, du plus bas au plus haut niveau, soient punis et traduits en justice», a déclaré Hatice Cengiz dans une interview à la chaîne Habertürk.