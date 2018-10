AFP et JournaldeMontreal.com 26-10-2018 | 08h51

New York | Le sénateur démocrate Cory Booker, très hostile à Trump, et l'ancien Directeur du renseignement national américain, James Clapper, ont été à son tour visé par un colis suspect, les 11e et 12e adressés depuis lundi à des personnalités hostiles à Donald Trump.

«Le FBI confirme qu'un 11e colis a été retrouvé en Floride, d'apparence similaire aux autres, adressé au sénateur Cory Booker», a indiqué vendredi la police fédérale américaine dans un tweet.

Plus de détails à venir.