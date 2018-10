Khashoggi: des employés du consulat témoignent, une crise en vue entre Riyad et ses alliés

AFP 19-10-2018 | 14h41

Le parquet turc a recueilli vendredi les témoignages d'employés turcs du consulat saoudien à Istanbul dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, une affaire qui prend les allures d'une crise majeure entre Riyad et ses alliés occidentaux après que Donald Trump a admis qu'il était probablement mort.

Au total, 15 membres du personnel du consulat ont été entendus, a précisé la chaîne de télévision privée NTV. Les autorités turques avaient fouillé cette semaine ce bâtiment et la résidence du consul saoudien.

Les enquêteurs turcs ont par ailleurs procédé à des recherches dans une vaste forêt à Istanbul, des images de vidéosurveillance prises le 2 octobre, jour de la disparition de Jamal Khashoggi, ayant permis de voir au moins un véhicule muni de plaques diplomatiques y pénétrer après avoir quitté le consulat, selon les médias.

Le journaliste n'a pas été revu depuis qu'il s'est rendu au consulat à Istanbul pour une démarche administrative et des responsables turcs affirment qu'il y a été assassiné par un commando spécialement envoyé de Riyad.

La presse turque, disant s'appuyer sur des enregistrements sonores réalisés sur place, publie depuis plusieurs jours des informations accablantes pour Riyad, selon lesquelles Jamal Khashoggi a été torturé et décapité dans le consulat dès le jour de sa disparition.

Pour le New York Times, la monarchie saoudienne pourrait faire porter le chapeau de l'affaire Khashoggi à un haut responsable des services de renseignement, le général Ahmed Assiri, qui est aussi est un conseiller de « MBS », le surnom du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Accumulation d'indices

Mais la diffusion, jeudi, de nouvelles images retraçant les mouvements à Istanbul d'un officier des services de sécurité proche de Mohammed ben Salmane a renforcé les soupçons sur une implication de Riyad au plus haut niveau dans la disparition de Jamal Khashoggi, un chroniqueur du Washington Post installé aux États-Unis depuis 2017 après être tombé en disgrâce à la cour royale d'Arabie.

Devant cette accumulation d'indices, le président américain, qui a d'abord cherché à ménager son allié saoudien, a pour la première fois admis jeudi que ce journaliste était très probablement mort, menaçant l'Arabie saoudite de « très graves » conséquences si sa responsabilité était avérée.

« Cela me semble bien être le cas. C'est très triste », a déclaré Donald Trump, interrogé jeudi sur le possible décès de Jamal Khashoggi. « C'est mauvais, très mauvais », a-t-il ajouté.

Ces déclarations marquent un net changement de ton de la part du locataire de la Maison-Blanche. M. Trump avait en effet dans un premier temps opté pour une posture moins tranchée et avait mis en avant les énormes intérêts stratégiques liant son pays au royaume sunnite, citant la lutte contre le terrorisme, la nécessité de contrer l'influence de l'Iran chiite, mais aussi les contrats d'armement et leurs retombées économiques.

Washington a cependant décidé d'accorder un délai supplémentaire de « quelques jours » aux Saoudiens pour expliquer la disparition de ce journaliste, a fait savoir le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, de retour d'un déplacement à Riyad et à Ankara.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a démenti vendredi que son pays ait fourni au secrétaire d'État américain au cours de sa visite « un quelconque enregistrement sonore » permettant de déterminer ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi.

« Il est hors de question pour la Turquie de fournir un quelconque enregistrement sonore à Pompeo ou à tout autre responsable américain », a martelé M. Cavusoglu.

Khashoggi: Washington dispose d'une « large gamme de réponses » possibles contre Riyad

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a prévenu vendredi que les États-Unis disposaient d'une « large gamme » de sanctions possibles contre l'Arabie saoudite s'il s'avérait qu'elle était derrière la disparition du journaliste Jamal Khashoggi.

« Nous allons certainement envisager une large gamme de réponses potentielles, mais je pense que l'important est que les faits apparaissent au grand jour », a affirmé le secrétaire d'État américain dans une interview à Voice of America, alors que les soupçons se font de plus en plus tenaces sur l'hypothèse d'un assassinat du journaliste orchestré par Riyad.

Mike Pompeo est revenu sur sa visite en Arabie saoudite cette semaine où il a rencontré le roi Salmane, le prince héritier Mohammed ben Salmane et le ministre des Affaires étrangères Adel al-Jubeir.

« J'ai été très clair, leur expliquant que les États-Unis prenaient cette affaire très au sérieux. Que nous désapprouvons les assassinats extrajudiciaires », a-t-il déclaré lors de cette interview.

« Ce n'est pas quelque chose de compatible avec les valeurs américaines », a poursuivi M. Pompeo.

« C'est leur responsabilité alors que cette affaire s'est déroulée dans le consulat. C'est leur responsabilité de tirer au clair cette affaire. »

Jamal Khashoggi, collaborateur du Washington Post, n'a pas été revu depuis qu'il s'est rendu au consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre pour une démarche administrative. Des responsables turcs affirment qu'il y a été assassiné par un commando spécialement envoyé de Riyad.

Donald Trump avait dans un premier temps opté pour une posture moins tranchée et avait mis en avant les énormes intérêts stratégiques liant son pays au royaume sunnite avant d'admettre jeudi, pour la première fois, que ce journaliste était très probablement mort, menaçant l'Arabie saoudite de « très graves » conséquences si sa responsabilité était avérée.