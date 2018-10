Californie: nouvelles inculpations pour un couple accusé de viols

AFP 17-10-2018 | 17h52

Un chirurgien californien et sa petite amie poursuivis pour le viol en 2016 de deux jeunes femmes, qu'ils avaient préalablement droguées, ont été inculpés mercredi pour des viols commis sur cinq autres victimes au total, ont annoncé les services du procureur du comté d'Orange.

Au total, plus d'un millier de vidéos d'agressions sexuelles ont été retrouvées dans le téléphone de Grant Robicheaux et les enquêteurs cherchent à déterminer si le couple en est à l'origine ou non.

Après l'annonce de l'arrestation du couple le 18 septembre, les policiers avaient reçu des dizaines d'appels de victimes potentielles, plus d'une douzaine de ces pistes leur paraissant crédibles.

Grant Robicheaux, chirurgien orthopédique de 38 ans, a été inculpé mercredi pour cinq nouveaux viols présumés, et sa compagne Cerissa Riley, 31 ans, dans trois de ces dossiers.

Ils rejettent « toute accusation de relation sexuelle non consentie ».

Le médecin et sa petite amie avaient tout du couple à succès californien et les enquêteurs estiment « qu'ils utilisaient leur physique avantageux et leur charme pour endormir la méfiance de leurs proies ».

Ils sont accusés d'avoir abordé les deux premières victimes identifiées en 2016, dans un bar et dans un restaurant, avant de les droguer à l'aide de cocaïne, d'ecstasy et de GHB, surnommée « drogue du violeur ».

Les deux jeunes femmes auraient ensuite été emmenées dans l'appartement du médecin à Newport Beach (au sud de Los Angeles), puis violées par le couple.

M. Robicheaux avait connu sa minute de gloire en apparaissant voici quelques années dans un épisode d'une émission de télé-réalité intitulée « Online Dating Rituals of the American Male » (« Les rituels de rencontre en ligne des hommes américains »).

Le chirurgien et sa compagne ont notamment été inculpés de viols et de détention de drogue et d'armes. Ils encourent respectivement une peine de 40 et 30 ans de réclusion.

Ils devraient s'acquitter d'une caution passée mercredi de 100 000 à un million de dollars et rester en liberté, ont indiqué leurs avocats.