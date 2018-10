Des remords, mais pas de libération conditionnelle pour Paul Bernardo

Agence QMI 17-10-2018 | 15h28

TORONTO | Paul Bernardo, l'un des criminels ayant marqué l'histoire judiciaire du Canada, a admis mercredi que ses crimes étaient horribles, lors d'une audience pour l'obtention d'une semi-liberté qui lui a été refusée.

Le tueur s'est expliqué publiquement pour la première fois sur ces actions meurtrières commises en 1993. «Je suis dévasté, je pleure tout le temps. Ce que j'ai fait est horrible», a fait savoir l'individu qui purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie.

«Je me réveille la plupart des jours et il m'est difficile de croire que je l'ai fait [...] C'est bon pour moi de vous l'avouer, de l'avouer au monde entier», a-t-il ajouté.

Sanglotant lors de son témoignage, il a tenté d'expliquer qu'il pensait à l'époque que son comportement sauvage était justifié, selon le journal «The Kingston Whig Standard».

Âgé de 54 ans, Paul Bernardo est en prison pour l'enlèvement, les viols et les meurtres prémédités de deux adolescentes, Kristen French et Leslie Mahaffy, 14 ans. L'homme avait 28 ans, en 1993, au moment des crimes commis avec la complicité de sa conjointe de l'époque, Karla Homolka. Le couple a aussi drogué et agressé la jeune soeur de Karla, Tammy, âgée de 15 ans, qui est décédée.

Les familles des victimes s'opposent à sa libération. «C'est un enfer émotif pour nous», a indiqué dans une déclaration Debby Mahaffy, la mère de Leslie, estimant que Bernardo méritait de rester en prison pour le reste de sa vie. La mère de Kirsten French, Donna French, a aussi dit la même chose.

Bernardo se trouve au pénitencier de Millhaven, un établissement à sécurité maximale situé juste à l'est de la ville ontarienne de Bath, en Ontario. Il a confessé avoir violé 14 autres femmes, ce qui lui a valu le surnom de «violeur de Scarborough». Déclaré délinquant dangereux en 1995, il a aussi reconnu près d'une douzaine d'autres agressions.

Lors du procès, Karla Homolka a témoigné pour la Couronne contre Paul Bernardo en échange d'une peine de 12 ans d'emprisonnement pour son implication dans les meurtres.