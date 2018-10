Ukraine: deux pilotes tués dans l'écrasement d'un chasseur SU-27

AFP 16-10-2018 | 13h39

KIEV | Deux pilotes ont été tués dans l'écrasement d'un chasseur Su-27 mardi dans le centre-ouest de l'Ukraine au cours d'exercices militaires aériens conjoints des forces armées ukrainiennes et américaines, a indiqué l'armée ukrainienne.

L'état-major de l'armée ukrainienne a dans un premier temps annoncé qu'un pilote américain avait été tué avant de retirer cette information de sa page Facebook officielle, selon l'agence Interfax-Ukraine.

Le dernier communiqué de l'état-major porte la mention « rectification » et fait seulement état du « corps de deux pilotes retrouvé » sur le site de l'écrasement.

« C'était selon toute vraisemblance une information erronée », a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'état-major, Bogdan Senyk, interrogé sur les raisons de cette modification.

L'avion s'est écrasé près du village d'Oulaniv, dans la région de Vinnytsia, à 180 kilomètres au sud-ouest de Kiev, selon le communiqué de l'état-major.

Le chasseur biplace Su-27 effectuait un vol lors des manoeuvres aériennes Clear Sky 2018 qui impliquent les forces ukrainiennes et celles de huit pays de l'OTAN, a précisé M. Senyk. « Ce genre de vol est effectué par des pilotes très expérimentés », a-t-il ajouté.

L'appareil a décollé de l'aérodrome militaire de Starokostiantyniv, dans la région de Khmelnytski, selon M. Senyk.

Les exercices militaires Clear Sky 2018 ont commencé le 8 octobre dans deux régions du centre-ouest en Ukraine et doivent se terminer vendredi.

Près de 700 militaires de huit pays de l'OTAN - États-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, Danemark, Estonie, Pays-Bas, Pologne et Roumanie- participent à ces exercices, sur fond de crise avec la Russie voisine.

Une quarantaine d'avions, dont une dizaine d'appareils américains - notamment des chasseurs F-15 Eagle et des avions de transport C-130 Super Hercules - sont engagés.

Côté ukrainien, il s'agit d'une trentaine d'appareils, dont des chasseurs Su-27 et des bombardiers Su-24.

Le Su-27 (Flanker, selon le système de désignation de l'OTAN) est un avion bimoteur conçu dans les années 80 par le bureau de conception soviétique Soukhoï.

Les manoeuvres Clear Sky 2018 visent à renforcer la coopération entre les membres de l'OTAN et ses alliés régionaux, dont l'Ukraine. Ces exercices interviennent dans le contexte d'une crise sans précédent entre la Russie et l'Ukraine et de tensions croissantes entre Moscou et l'Occident.

L'est de l'Ukraine est en proie depuis 2014 à un sanglant conflit opposant forces gouvernementales et séparatistes profuses soutenues, selon Kiev et les Occidentaux, par la Russie, qui a annexé la même année la péninsule ukrainienne de Crimée.

Moscou dément toute implication militaire dans le conflit avec les séparatistes, qui a fait plus de 10.000 morts en quatre ans.

La signature d'accords de paix à Minsk en 2015 a permis de réduire considérablement les affrontements, mais des flambées de violence meurtrières continuent d'éclater périodiquement le long de la ligne de front.