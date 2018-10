La Maison-Blanche accroche un tableau de Trump au bar avec d'autres présidents

AFP 16-10-2018 | 10h44

WASHINGTON | C'est Donald Trump qui rentre dans un bar avec Lincoln et Reagan... Non, ce n'est pas une blague, mais un tableau représentant l'actuel président américain accroché à la Maison-Blanche.

L'oeuvre d'art a été aperçue par les téléspectateurs lors de l'interview du président sur la chaîne CBS, pour l'émission « 60 Minutes ». Plus précisément lorsqu'un plan large le montre discutant dans un bureau de la Maison-Blanche avec la journaliste.

Accroché au mur derrière lui, un tableau le représente accoudé à une table de bar avec d'autres anciens présidents républicains: George W. Bush, Richard Nixon, Ronald Reagan, Gerald Ford, Abraham Lincoln, etc.

Ce petit monde a l'air de discuter autour d'un verre (de soda pour Donald Trump, qui ne boit pas), dans la joie et la bonne humeur.

Le tableau, « The Republican Club », a été peint par Andy Thomas, spécialisé dans l'art figuratif et les scènes américaines classiques (le Far West, la guerre de Sécession).

Il a également fait le symétrique, « The Democratic Club », avec notamment Barack Obama, Bill Clinton et Kennedy.

Andy Thomas a expliqué au magazine Time avoir reçu un retour positif de Donald Trump, en personne.

« Il m'a dit «je n'aime pas la plupart des portraits qui sont faits de moi» ».

« Et il a raison, il est dur à peindre. Il y a de très mauvais portraits de lui ».