Washington va restreindre les transferts de technologie nucléaire à la Chine

AFP 11-10-2018 | 17h31

Les États-Unis vont restreindre, au nom de la sécurité nationale, les transferts de technologie nucléaire civile vers la Chine pour «éviter leur détournement illégal» à «des fins militaires ou non autorisées», a annoncé jeudi le ministère américain de l'Énergie.

«Ces mesures de sécurité nationale sont le fruit d'un réexamen de la politique gouvernementale lancé à la suite d'inquiétude au sujet des efforts de la Chine pour obtenir du matériel nucléaire, des équipements et de la technologie avancée en provenance de sociétés américaines», a-t-il ajouté dans un communiqué au moment où Washington a lancé une offensive tous azimuts contre Pékin, sur fond de guerre commerciale.

Selon le ministre de l'Énergie Rick Perry, cité dans ce communiqué, «les États-Unis ne peuvent plus ignorer les implications» des agissements chinois «pour la sécurité nationale».

Concrètement, les nouvelles règles, qui vont s'appliquer «immédiatement» mais uniquement aux futures licences ou aux cas encore à l'étude des autorités de régulation, prévoient «une présomption de refus». Cela concerne notamment la coopération avec le géant étatique China General Nuclear Power Group, «actuellement inculpé pour conspiration en vue de voler de la technologie nucléaire américaine», selon le ministère.

Un responsable du gouvernement américain a expliqué à la presse que l'administration avait conscience «de l'importance du marché chinois pour les exportations de biens et services nucléaires américains».

«L'industrie américaine risque de pâtir de cette décision à court terme, mais l'effort concerté de la Chine pour copier et détourner les produits nucléaires américains provoquerait sur le long terme une perte permanente de marchés mondiaux et d'emplois aux États-Unis, nous pensons donc que sur le long terme cette politique profitera aux sociétés et travailleurs américains en permettant de conserver un avantage compétitif sur le gouvernement chinois», a-t-il ajouté.