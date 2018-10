AFP 05-10-2018 | 12h14

Voici les principales réactions au prix Nobel de la paix décerné vendredi au médecin congolais Denis Mukwege et à la Yazidie irakienne Nadia Murad, ex-esclave du groupe État islamique, deux champions de la lutte contre les violences sexuelles employées comme «armes de guerre» dans les conflits.

Un «honneur pour les Irakiens» (président irakien Barham Saleh)

Ce Nobel est un «honneur pour tous les Irakiens ayant combattu le terrorisme». Ce prix était aussi une «reconnaissance de la situation désespérée» des Yazidis.

Kinshasa «félicite» Mukwege malgré les «désaccords»

«Le gouvernement félicite le docteur Denis Mukwege pour le travail très important qu'il fait (pour les femmes violées) même si nous avons été souvent en désaccord», a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende.

Ils défendent les «valeurs communes» de l'ONU (secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres)

«En qualité d'ambassadrice de bonne volonté pour l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime depuis 2016», Nadia Murad «soutient les victimes de l'esclavage sexuel et des trafics d'êtres humains», et les efforts pour que «leurs responsables soient traduits en justice». «Son puissant plaidoyer (...) a contribué à déclencher une enquête de l'ONU» sur ces crimes.

«En dépit de menaces de mort régulières, Denis Mukwege a créé l'hôpital Panzi en République démocratique du Congo, un refuge pour les victimes de mauvais traitements». «L'ONU lui a apporté son soutien». «Comme chirurgien compétent et sensible, il a non seulement réparé des corps brisés, mais a également redonné dignité et espoir».

«Profond respect» (Donald Tusk, président du Conseil européen, sur Twitter)

«J'ai le plus profond respect pour le courage, la compassion et l'humanité dont font preuve quotidiennement les deux gagnants»

«Faire briller la lumière» (Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, sur Twitter)

«Merci pour vos efforts pour faire briller la lumière et mettre fin aux crimes les plus sombres : la violence sexuelle comme arme de guerre»

«Un cri d'humanité» (Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière Angela Merkel)

«Ce sont deux excellents lauréats qui lancent un cri d'humanité au milieu d'horreurs inimaginables».

«Extraordinairement courageux» (Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme)

«C'est une récompense amplement méritée pour ces deux défenseurs extraordinairement courageux, persévérants et efficaces contre les violences sexuelles et le recours au viol comme arme de guerre»

«Force, courage et vision» (cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini)

Ce prix Nobel «célèbre la force, le courage et la vision, les histoires d'un homme et d'une femme qui ont risqué leur propre vie pour aider, protéger et sauver d'autres personnes».

«Un grand jour» (Vian Dakhil, députée yazidie au parlement irakien à l'AFP)

«C'est un grand jour, nous sommes remplis de joie. C'est une nouvelle gifle pour le terrorisme. Nous espérons que le gouvernement irakien accordera plus d'attention à la tragédie dont ont été victimes les Yazidis.»