Pakistan: le chef de l'opposition arrêté pour corruption

AFP 05-10-2018 | 10h17

Le chef de file de l'opposition pakistanaise, Shahbaz Sharif, a été interpellé vendredi pour une affaire de corruption, quelques mois après la condamnation de son frère aîné, l'ex-Premier ministre Nawaz Sharif, dans une autre affaire, a-t-on appris de source judiciaire.

L'affaire dans laquelle Shahbaz Sharif est impliqué concerne un projet immobilier dans la province du Pendjab, a indiqué à l'AFP le chef de l'autorité provinciale anti-corruption, Shahzad Saleem.

M. Sharif a dirigé jusqu'à l'été dernier cette province, la plus riche et la plus peuplée du Pakistan. On ignore dans l'immédiat quand il sera appelé à comparaître devant un tribunal.

Cette interpellation vise à «influencer» les élections législatives partielles prévues le 14 octobre, a affirmé Marriyum Aurangzeb, porte-parole du parti PML-N, dont Shabhaz Sharif est le président.

«Ils se servent (de l'autorité anti-corruption) pour réprimer leur opposants politiques», a-t-elle lancé.

Le frère de Shahbaz Sharif, Nawaz Sharif, trois fois Premier ministre du Pakistan, avait été condamné en juillet dernier à 10 ans de prison pour corruption dans une affaire de biens immobiliers à Londres, et emprisonné peu après. Il a été libéré sous caution en septembre dans l'attente du jugement en appel.

Mis en cause dans le scandale des Panama Papers, Nawaz Sharif avait été destitué en juillet 2017 de son poste de chef du gouvernement par la Cour suprême pakistanaise, qui l'avait plus tard banni à vie de tout mandat politique.

Il n'a par conséquent pas pu se présenter aux élections législatives du 25 juillet dernier, qui ont été remportées par l'ancien champion de cricket Imran Khan, devenu depuis Premier ministre. Sa condammnation pour corruption et son arrestation sont intervenues quelques jours à peine avant le scrutin.

M. Sharif n'a eu de cesse depuis des mois de dénoncer une conspiration de la puissante armée pakistanaise à son encontre et en faveur d'Imran Khan. Son frère Shahbaz l'a soutenu dans sa campagne.