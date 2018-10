Droits des homosexuels : l'Europe coupée en deux

AFP 04-10-2018 | 07h29

PARIS | Le référendum en Roumanie, dimanche, sur l'interdiction du mariage gai illustre la coupure entre la plupart des pays d'Europe de l'Est, plus conservateurs, et ceux à l'ouest du continent, où l'homosexualité a droit de cité.

Les Pays-Bas sont en avril 2001 le premier pays au monde à légaliser le mariage homosexuel. Depuis, quinze pays européens leur ont emboîté le pas : Belgique, Espagne, Norvège, Suède, Portugal, Islande, Danemark, France, Royaume-Uni (hormis l'Irlande du Nord qui n'accepte que le «partenariat civil»), Luxembourg, Irlande, Finlande, Allemagne, Malte et enfin l'Autriche, qui doit ouvrir le mariage aux couples de même sexe au plus tard en 2019, suite à une décision de la Cour constitutionnelle.

Dans plusieurs de ces pays, le mariage avait été précédé par l'union civile homosexuelle - qui accorde moins de droits -, le pionnier ayant été le Danemark en 1989. L'union civile reste le seul statut autorisé pour les couples homosexuels en Hongrie, République tchèque, Croatie, Grèce, Chypre, Suisse et Italie.

Les Slovènes reconnaissent également l'union civile, mais ont rejeté en 2015 par référendum le mariage gai. La République tchèque envisage d'instaurer le mariage homosexuel dans son code civil, et pourrait ainsi devenir le premier pays postcommuniste à le faire.

Comme la Roumanie, la plupart des pays d'Europe de l'Est (Lituanie, Lettonie, Pologne, Slovaquie ou Bulgarie) n'autorisent ni les unions ni les mariages. L'Estonie est devenue en octobre 2014 la première république ex-soviétique à offrir l'union civile aux homosexuels.

En Russie, l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 1999. Depuis 2013, une loi punit par ailleurs d'amendes et de prison tout acte de «propagande» homosexuelle auprès des mineurs.

À l'ouest, plusieurs pays d'Europe autorisent l'adoption conjointe par les couples de même sexe dans le cadre du mariage ou de l'union civile : Pays-Bas (dès 2001), Danemark, Suède, Espagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Allemagne, Malte et Autriche. D'autres, comme la Finlande et la Slovénie, autorisent les homosexuels à adopter uniquement les enfants de leur conjoint.

La PMA (Procréation médicalement assistée) est autorisée pour les couples lesbiens en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne, en Autriche et dans les pays nordiques. Cette mesure est à l'étude en France.

La majorité des pays européens interdisent la GPA (Gestation pour autrui). Le recours aux mères porteuses est autorisé, tant qu'elles ne sont pas rémunérées, en Belgique, aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni. À l'inverse, la Grèce a autorisé en 2014 la GPA avec dédommagement.

Dans le reste du monde, les couples homosexuels peuvent aussi se marier au Canada (2005) et aux États-Unis (2015), ainsi que dans quatre pays d'Amérique latine, mais à quelques exceptions près, ni en Afrique ni en Asie.