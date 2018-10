Justin Bieber et Hailey Baldwin seraient mariés depuis un mois

WENN 02-10-2018 | 10h32

Va-t-on enfin savoir à quelle date Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mariés et s'ils sont bel et bien mari et femme?

Officiellement, les deux amoureux ne se seraient pas encore dit oui, mais plusieurs publications, parmi lesquelles TMZ, affirment qu'ils se seraient en fait mariés lors d'une cérémonie civile à New York le mois dernier.

Le site affirme d'ailleurs que Josh Mehl, un ami du chanteur, aurait fait office de témoin pour ce jour-là. Le chanteur aurait également décidé qu'il n'avait pas besoin de contrat de mariage parce qu'il est très amoureux de sa femme.

Les tourtereaux seraient donc en train de préparer une cérémonie plus formelle, pour faire de leur union un événement «mais ce ne sera une cérémonie que par le nom puisqu'ils sont déjà mari et femme», insiste TMZ.

Les informations du site people semblent d'autant plus crédibles que lors d'une visite au musée Stratford Perth ce dimanche, Justin Bieber a présenté Hailey Baldwin comme sa «femme», d'après le journal The Windsor Star.