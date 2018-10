Donald Trump fait l'éloge de l'accord «le plus important» de l'histoire américaine

AFP 01-10-2018 | 12h10

Le président Donald Trump a fait l'éloge de l'accord «le plus important» de l'histoire américaine, réagissant au nouveau traité commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (AEUMC) depuis les jardins de la Maison-Blanche.

Cet accord, arraché à la dernière minute tard dimanche soir, va remplacer le traité de libre-échange crucial pour les économies des trois pays, l'ALÉNA, vieux de près de 25 ans. M. Trump avait qualifié le nouvel accord d'«opération historique».

Un «homme bien»

En conférence de presse, le locataire de la Maison-Blanche a qualifié Justin Trudeau d'«un homme bien», après une très nette dégradation des relations entre les deux dirigeants ces dernières semaines, période qui a finalement abouti à un accord commercial.

«Il y avait de vives tensions entre lui et moi», a concédé M. Trump. «Mais tout s'est réglé», a-t-il ajouté. M. Trump avait affirmé avoir refusé de rencontrer M. Trudeau en marge de la récente Assemblée générale de l'ONU, parce que les Canadiens avaient selon lui «très mal traité» les États-Unis sur le plan des échanges commerciaux.

«C'est un super accord pour les trois pays qui résout les défauts et les erreurs de l'ALÉNA», a tweeté plus tôt lundi matin le président. Le nouveau texte, selon lui, «ouvre des marchés à nos agriculteurs et notre industrie et réduit les barrières douanières vers les États-Unis et va rapprocher les trois Grandes Nations...».

M. Trump était à l'origine de la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain de 1994 (ALÉNA) qu'il jugeait désastreux pour l'économie américaine, estimant qu'il avait fait perdre des millions d'emplois au secteur manufacturier américain et en particulier l'automobile.

Le Canada et les États-Unis ont annoncé dimanche soir, une demi-heure seulement avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Washington, «un accord de principe, de concert avec le Mexique» pour réformer le traité de libre-échange qui lie 500 millions de Nord-Américains.