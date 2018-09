AFP 30-09-2018 | 08h53

Les frappes russes en Syrie ont fait plus de 18 000 morts, dont près de 8 000 civils, depuis le début de l'intervention militaire de Moscou au côté du régime syrien en 2015, a affirmé dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

D'après le directeur de cette ONG, Rami Abdel Rahmane, «18 096 personnes ont péri dans des frappes russes en Syrie entre septembre 2015 et septembre 2018, dont 7988 civils, soit 44% du bilan total».

Parmi les victimes figurent également 5233 combattants du groupe djihadiste État islamique (EI) et 4.875 combattants de divers groupes rebelles, islamistes et djihadiste, selon l'Observatoire, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

Alliée de poids du régime de Damas, la Russie intervient en Syrie depuis le 30 septembre 2015 et a toujours nié avoir ciblé des civils.

Son implication a permis de changer drastiquement la donne militaire.

«Le régime contrôlait seulement 26% du territoire syrien» à la veille de l'intervention russe, quand l'EI en contrôlait plus de 52%, selon l'OSDH.

Désormais, les forces loyalistes contrôlent les deux-tiers du territoire, tandis que l'EI a quasiment été rayé de la carte, sous le coup de deux offensives distinctes, l'une menée par le régime et son allié russe, l'autre dirigée par Washington avec l'aide de forces arabo-kurdes.

Les rebelles, qui ont perdu au cours des derniers mois leurs ultimes bastions dans le sud du pays et dans les environs de Damas, sont aujourd'hui essentiellement confinés dans la province d'Idleb (nord-ouest).

Le 17 septembre, un accord conclu entre la Russie et la Turquie, soutien de groupes insurgés, est parvenu à éloigner la perspective d'une offensive du régime sur cette province, dans son viseur depuis des mois.

Les principales villes du pays --Damas, Alep, Homs, Hama et Deraa-- sont désormais toutes acquises au régime de Bachar al-Assad.

Les territoires gouvernementaux accueillent désormais 72% de la population, selon le géographe Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie.

Outre l'appui militaire, la Russie s'est engagée sur le plan diplomatique, posant son droit de veto à 12 reprises depuis 2011 à des projets de résolution onusiens condamnant le régime syrien.

Elle a également initié un processus de pourparlers intersyriens ayant fait de l'ombre à celui de Genève placé sous l'égide de l'ONU.

Sur le terrain, Moscou a négocié des accords de reddition avec des groupes insurgés afin de faciliter la reprise d'ex-bastions rebelles par les forces de Bachar al-Assad.

La Russie se fait de plus en plus pressante pour engager le retour de plusieurs millions de réfugiés et la reconstruction internationale.

Plus de 360 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit, déclenché par la répression sanglante de manifestations anti-gouvernementales.