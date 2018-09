Voyez le tsunami destructeur en Indonésie

AFP 29-09-2018 | 11h38

Le tsunami qui a fait près de 400 morts dans les îles Celebes en Indonésie, en plus de tout raser sur son passage, a été filmé en partie par des témoins qui ont vu l'immense vague foncer droit sur eux.

Sur les images, on constate l'immense vague qui avance très rapidement dans la baie, pour ensuite foncer sur les habitations, et les véhicules, pour plusieurs laissés à l'abandon à la suite de l'alerte au tsunami.

Le tsunami a fait près de 400 morts, alors que les hôpitaux locaux peinent à faire face à cette situation d'urgence et que les secours tentent d'atteindre la région.

«384 personnes sont mortes», selon les chiffres des hôpitaux, a indiqué samedi Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes. Le nombre de blessés a atteint 540, a-t-il ajouté, au cours d'un point de presse.

«Nous avons déployé des milliers de personnes, notamment de l'armée et de la police» et plus de 16 000 personnes ont été évacuées à ce stade, selon le porte-parole.

Les images venues de la ville de Palu (350 000 habitants) sur la côte ouest des Célèbes montraient des corps allongés près de la côte, certains recouverts de couvertures bleues. Des carcasses de véhicules et des bâtiments réduits à des tas de débris témoignent de la violence des secousses et de la vague qui s'est abattue sur la côte.