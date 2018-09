Brett Kavanaugh remporte un 1er vote au Sénat, le vote final reporté

AFP 28-09-2018 | 16h23

Washington | Soutenu par Donald Trump, Brett Kavanaugh a franchi vendredi une nouvelle étape vers son accession controversée à la Cour suprême, qui va faire l'objet d'un vote final au Sénat, mais peut-être seulement après une enquête policière, d'une semaine au maximum, sur les accusations d'agression sexuelle qui visent le magistrat.

M. Kavanaugh a reçu le feu vert de la commission judiciaire du Sénat, dont les 21 membres ont voté strictement selon leur affiliation politique pour le recommander au vote en séance plénière de la chambre haute du Congrès.

Mais cela fut au prix d'un rebondissement: un sénateur républicain, Jeff Flake, qui pourrait détenir la clé de sa confirmation, a exigé que le FBI mène des investigations sur les faits dont l'accuse Christine Blasey Ford, dont le témoignage poignant jeudi devant ces mêmes élus du Sénat a ému une grande partie des Américains, les autres prenant le parti du juge, dans un pays profondément polarisé.

« Le pays est en train de se déchirer et nous devons nous assurer d'une procédure en bonne et due forme », a déclaré M. Flake, un républicain modéré et grand critique de Donald Trump. Il a laissé entendre qu'il pourrait se désolidariser de la majorité républicaine si son souhait n'était pas respecté.

Il revient désormais au chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, de décider du calendrier.

Les républicains disposent au Sénat d'une courte majorité de 51 sièges, contre 49 pour les démocrates, et ne peuvent se permettre qu'un seul désistement.

C'est dans un climat extraordinaire de vives tensions politiques et d'émotions poussées à leur paroxysme que s'est déroulées vendredi le vote de la commission judiciaire. Furieux, plusieurs démocrates ont quitté la salle avant le vote, en signe de protestation.

Les enjeux sont cruciaux. Sous le coup d'accusations d'agressions sexuelles, qu'il nie catégoriquement, mais aussi perçu comme profondément ancré à droite, Brett Kavanaugh, 53 ans, pourrait faire basculer du côté conservateur la plus haute juridiction des États-Unis, dont les juges sont nommés à vie.

Le Sénat a le dernier mot sur les nominations présidentielles à la Cour suprême, arbitre des questions de société les plus épineuses comme le droit à l'avortement, le mariage homosexuel ou la régulation des armes à feu.

Une poignée de sénateurs décisifs

Un grand suspense demeure sur le vote d'une poignée de sénateurs qui pourraient faire basculer la confirmation de Brett Kavanaugh.

Parmi eux, Jeff Flake avait annoncé vendredi matin qu'il voterait oui, avant d'être pris à partie dans les couloirs du Sénat par des femmes indignées.

« Vous me dites que mon agression ne compte pas, que ce qui m'est arrivé ne compte pas et que vous laissez les gens qui font ces choses accéder au pouvoir », a lancé l'une d'elles, alors que des dizaines de manifestants se sont aussi rassemblés devant la Cour suprême.

Visiblement affecté, et après des conciliabules avec ses collègues démocrates et républicains, il a finalement demandé à ce que le vote en séance plénière soit retardé d'une semaine, au maximum, pour laisser le temps au FBI d'enquêter.

Trump, déterminé

Une demande rapidement applaudie par une autre républicaine au vote incertain, Lisa Murkowski, ainsi qu'un des démocrates qui pourraient au contraire voter en faveur du juge Kavanaugh, Joe Manchin.

Le doute demeure sur leur décision finale, ainsi que celle d'une autre républicaine, Susan Collins, qui défend le droit à l'avortement.

Du côté des démocrates, un sénateur élu dans les terres pro-Trump de l'Indiana et jouant sa difficile réélection, Joe Donnelly, a annoncé vendredi qu'il voterait contre Brett Kavanaugh.

Face à une équation similaire, Joe Manchin et une autre démocrate, Heidi Heitkamp, réservent encore leur décision. Ils avaient tous trois voté pour le précédent candidat de Donald Trump à la Cour suprême, Neil Gorsuch.

À un peu plus d'un mois d'élections parlementaires cruciales, ces élus s'inquiètent d'une posture potentiellement coûteuse sur le plan électoral, à une époque d'une prise de conscience accrue des violences faites aux femmes.

Les chefs républicains, eux, apparaissent toujours résolus à voir Brett Kavanaugh siéger sans attendre à la Cour suprême. Avec en tête le président américain, qui l'a de nouveau assuré de son soutien vendredi. Je n'ai « pas du tout » songé à lui trouver un remplaçant, a-t-il affirmé.

Témoignages historiques

Hier, deux vérités irréconciliables se sont heurtées lors des auditions devant les sénateurs de la commission judiciaire.

Christine Blasey Ford, universitaire de 51 ans, fut la première à remonter le temps pour décrire une soirée de l'été 1982 qui, a-t-elle dit, a «radicalement» changé sa vie.

Elle n'avait que 15 ans quand elle s'est retrouvée à une soirée improvisée entre lycéens, dans la banlieue de Washington. Alors qu'elle allait aux toilettes, Brett Kavanaugh et son ami Mark Judge, «totalement ivres» l'ont isolée dans une chambre, a-t-elle raconté avec une émotion difficilement contenue.

Après l'avoir poussée sur un lit, le futur juge se serait jeté sur elle, tentant de la déshabiller tout en la touchant partout sur le corps. «Je croyais qu'il allait me violer», a-t-elle assuré.

Questionnée sur la possibilité qu'elle puisse se tromper d'agresseur, l'universitaire s'est dite «absolument» sûre qu'il s'agissait bien de Brett Kavanaugh. «À 100%».

Un autre souvenir restera «indélébile», a-t-elle ajouté: «Le rire, le rire bruyant des deux» garçons.

«Détruite à jamais»

«Je n'ai jamais agressé sexuellement quiconque, ni à l'école secondaire ni à l'université , a rétorqué Brett Kavanaugh, réfutant point par point les accusations de Mme Blasey Ford et soulignant les imprécisions de son témoignage.

Visiblement très en colère, parfois submergé par l'émotion, il a estimé que son processus de confirmation était devenu «une honte nationale», affirmant: «ma famille et ma réputation ont été détruites à jamais».

Dénonçant un «coup monté», il a assuré qu'il ne céderait pas aux appels à se retirer.

Les sénateurs démocrates, qui ont tous loué le «courage» de Mme Blasey Ford, ont passé le juge au gril sur son amitié avec Mark Judge ou sa consommation d'alcool.

Certes, «j'ai probablement bu trop de bière à l'occasion», a-t-il concédé, mais «je n'ai jamais eu de trou noir».

«Un enfer»

Les républicains, uniquement des hommes dans la commission, avaient, eux, délégué la tâche à une procureure spécialisée dans les affaires de violences sexuelles, Rachel Mitchell.

L'objectif était de ne pas reproduire l'effet désastreux d'une audition de 1991 durant laquelle une femme accusant de harcèlement sexuel un précédent candidat à la Cour suprême n'avait été interrogée que par des hommes, sur un ton agressif.

Plusieurs républicains ont toutefois soutenu M. Kavanaugh durant l'audition. «Vous vivez un enfer et vous n'avez pas à vous excuser de quoi que ce soit», lui a lancé Lindsey Graham.

Son image de conservateur, catholique, bon père de famille, a été sérieusement écornée par le témoignage de Mme Blasey Ford et de deux autres femmes sorties de l'ombre dans la foulée pour l'accuser de comportements sexuels inappropriés.