Six Palestiniens tués lors de heurts avec l'armée israélienne à Gaza

AFP 28-09-2018 | 14h22

GAZA | Six Palestiniens, dont deux garçons de 12 et 14 ans, ont été tués vendredi par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza lors de manifestations et de heurts, a indiqué le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne.

Selon le ministère, il s'agit de la journée la plus sanglante depuis le 14 mai qui avait vu la mort de plus de 60 Palestiniens lors de violences coïncidant avec l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, un motif d'indignation pour les Palestiniens.

Après plusieurs semaines de relative accalmie, ces affrontements rappellent combien la situation demeure précaire dans et autour du territoire palestinien appauvri et reclus dirigé sans partage par le mouvement islamiste Hamas.

Nasser Mossabeh, 12 ans, a été atteint d'une balle dans la tête à l'est de Khan Younès, a dit le porte-parole du ministère gazaoui de la Santé, Achraf al-Qodra. Mohammed al-Houm, 14 ans, et Iyad Al-Shaer, 18 ans, ont été tués lors d'affrontements distincts dans le centre et le nord du territoire, a-t-il ajouté.

Il a fait état de la mort de trois autres Palestiniens d'une vingtaine d'années.

« Les six martyrs ont été tués par les tirs à balles réelles des forces israéliennes », selon lui.

L'armée israélienne a fait état de manifestations et de heurts auxquels ont pris part selon elle plus de 20 000 Palestiniens en différents points de l'enclave le long de la barrière de sécurité lourdement gardée, séparant la bande de Gaza du territoire israélien.

Elle a dit que les soldats postés à la barrière avaient ouvert le feu pour riposter à des jets d'engins explosifs et de pierres. Interrogée par l'AFP, elle ne s'est pas exprimée sur les cas particuliers des Palestiniens tués.

L'armée a ajouté avoir identifié l'infiltration sur son territoire de plusieurs Palestiniens qui ont ensuite rebroussé chemin.

Raids israéliens

Outre l'emploi de moyens anti-émeutes pour tenir les Palestiniens à distance, l'aviation israélienne a frappé deux positions du Hamas, qu'Israël tient pour responsable de tout ce qui se passe à Gaza, toujours selon l'armée.

En tout, 90 Palestiniens ont été blessés par balles, a dit Achraf al-Qodra.

Depuis le 30 mars, les environs de la barrière de sécurité sont le théâtre de manifestations pour réclamer la levée du blocus imposé depuis plus de 10 ans par Israël à la bande de Gaza et le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël en 1948.

La mobilisation est allée de pair avec plusieurs épisodes de tensions entre les groupes armés palestiniens, dont le Hamas, et l'armée israélienne. Les tirs de roquettes et d'obus de mortier palestiniens et les frappes de riposte israéliennes ont ravivé le spectre d'une nouvelle guerre, qui serait la quatrième dans le territoire depuis 2008.

Au moins 193 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars, pour la majorité lors des manifestations et heurts le long de la frontière. Un soldat israélien a été tué.

Israël accuse le Hamas d'orchestrer ces manifestations et soutient ne faire que défendre ses soldats et son territoire contre les infiltrations de Palestiniens.

Il justifie le blocus par la nécessité de contenir le Hamas qui refuse de reconnaître son existence et qu'il considère comme une organisation terroriste, à l'instar des États-Unis ou de l'Union européenne.

« En chute libre »

Les heurts de vendredi nourrissent la crainte, constamment présente, d'une nouvelle confrontation dans l'enclave coincée entre Israël, Égypte et Méditerranée.

Le 20 septembre, l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a estimé devant le Conseil de sécurité que Gaza pouvait « exploser d'une minute à l'autre ».

L'horizon politique paraît bouché. L'ONU et l'Égypte, l'un des deux seuls pays arabes à avoir fait la paix avec Israël, s'emploient depuis des semaines à tenter de forger une trêve durable entre l'État hébreu et le Hamas. En échange du calme, le blocus pourrait être allégé.

L'issue de cette entreprise reste cependant très aléatoire, comme l'effort pour mettre fin à des années de dissensions entre groupes rivaux palestiniens, sans quoi les perspectives à Gaza demeurent très sombres.

Soumise aux blocus israélien et égyptien, la bande de Gaza est affligée par la pauvreté et les pénuries. Son économie est « en chute libre », disait cette semaine la Banque mondiale, selon laquelle 53 % de la population et 70 % des jeunes sont au chômage.

La bande de Gaza risque encore d'être affectée par les coupes dans l'aide des États-Unis et l'arrêt par l'administration Trump du financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. L'Unrwa est un acteur primordial à Gaza, où 80 % des deux millions d'habitants sont tributaires de l'assistance étrangère.