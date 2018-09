[VIDÉO] Une éléphante donne naissance au Zoo de San Diego

TVA Nouvelles 27-09-2018 | 21h53

Les gardiens du Zoo de San Diego en Californie ont eu droit à une surprise de taille à leur arrivée jeudi matin.

L'éléphante Umngani, âgée de 28 ans, avait donné naissance à un éléphanteau femelle de 281 livres au cours des heures précédentes.

Les autorités du zoo savaient que la maman était enceinte, mais l'accouchement est arrivé plus tôt que prévu, selon Reuters.

Le bébé, à qui on n'a pas encore attribué de nom, est le plus gros rejeton à être né au zoo de San Diego. L'éléphanteau se porte bien et a commencé à s'alimenter auprès de sa mère. Les deux animaux ont été mis à l'écart avant que la nouvelle venue ne soit présentée au reste de la famille.

Le Jardin zoologique abrite au total 14 éléphants adultes et 10 rejetons. Les adultes ont été secourus en 2003 du Swaziland où une longue période de sécheresse menaçait leur survie.