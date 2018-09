[EN DIRECT] Accusation d'agression sexuelle: le juge Kavanaugh clame son innocence

AFP 27-09-2018 | 15h13

WASHINGTON | Le juge Brett Kavanaugh a dénoncé jeudi une « honte nationale » au Sénat américain, martelant qu'il ne retirerait pas sa candidature à la Cour suprême malgré l'accusation d'agression sexuelle formulée par Christine Blasey Ford.

« Personne ne me fera me retirer de ce processus », a déclaré le juge Kavanaugh, la voix furieuse, dans une déclaration liminaire offensive une heure après la fin du témoignage, dans la même salle, de l'universitaire qui l'accuse de ces faits en 1982, alors qu'il avait 17 ans et elle 15 ans.

« Vous me vaincrez peut-être lors du vote final, mais vous ne me ferez jamais jeter l'éponge. Jamais », a-t-il dit devant les 21 sénateurs de la commission judiciaire.

« Je suis innocent », a-t-il ajouté, cette fois au bord des larmes en parlant de sa fille de 10 ans.

« Je n'ai jamais agressé sexuellement quiconque, ni au secondaire ni à l'université », a dit Brett Kavanaugh, 53 ans, répétant qu'aucune accusation de la sorte n'avait jamais été formulée à son encontre au cours de sa carrière de juriste et de juge fédéral.

Il a ensuite entamé une réfutation point par point des accusations de Mme Ford, soulignant les trous de mémoire et les imprécisions géographiques ou temporelles de son témoignage.

Sa femme assise derrière lui, le juge a plusieurs fois pleuré en se défendant, dans un silence de plomb.

À VOIR AUSSI : LES PRINCIPALES DÉCLARATIONS DE MME BLASEY FORD