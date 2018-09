Un kangourou en cavale depuis deux jours passionne des Floridiens

Agence QMI 26-09-2018 | 15h15

JUPITER FARMS, Floride | Un kangourou qui a bondi vers la liberté, lundi, du côté de Jupiter Farms, en Floride, passionne depuis les Floridiens de la région alors que les autorités tentent depuis deux jours de lui mettre la main au collet.

Storm, décrit comme un kangourou facétieux de 5 ans mesurant 1,2 m et pesant 20 kg, s'est enfui de son enclos lundi, a expliqué le journal "Palm Beach Post". L'animal au nom prédestiné pourrait avoir été effrayé par un orage ou un prédateur, ce qui l'aurait mené à prendre la clé des champs.

Depuis, nombre de Floridiens habitant dans les environs ont confié au "Post" avoir aperçu Storm bondissant dans la ville et se sont amusés à partager des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. La police locale et les agents de la faune lancés à ses trousses ne sont toutefois pas parvenus à le repérer et à l'épingler, 48 heures après sa fugue.

Il faut dire que les kangourous sont des animaux nocturnes. Storm aurait donc tendance à se cacher de jour, avant de vaquer à ses occupations de nuit, ce qui complique les recherches.

La bête exotique vit dans un sanctuaire avec six de ses congénères et son propriétaire, Eric Westergard, l'a élevée depuis sa tendre enfance.