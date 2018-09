Élections américaines: l'ingérence chinoise à un «niveau inacceptable»

AFP 26-09-2018 | 15h09

L'ingérence du gouvernement chinois dans la politique américaine, les médias et le monde des affaires a atteint un «niveau inacceptable», a dénoncé mercredi un responsable de la Maison Blanche.

Relevant que la guerre commerciale entre Washington et Pékin s'était étendue à un nombre croissant de domaines, le responsable, sous couvert d'anonymat, a confié à des journalistes que la Chine avait déployé des outils économiques, militaires et médiatiques pour influencer et affaiblir le gouvernement américain.

«Ces activités ont atteint un niveau inacceptable», a-t-il tonné

La politique chinoise «d'interférences dans notre système politique inclut les dommages causés à nos agriculteurs dans des régions et des États qui ont voté pour le président» Trump, a-t-il ajouté.

Sa remarque faisait référence à la hausse des droits de douane décrétée par la Chine sur le soja américain, qui pénalise notamment des États ruraux comme l'Iowa, un État clé lors de la victoire de M. Trump en 2016.