AFP 26-09-2018 | 12h36

Le chef de la diplomatie des États-Unis Mike Pompeo va retourner en octobre à Pyongyang «à l'invitation» du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a annoncé mercredi le département d'État américain.

Sa visite visera «à faire de nouveaux progrès» sur la dénucléarisation de la Corée du Nord «et à préparer le deuxième sommet» entre Donald Trump et Kim Jong Un, a-t-il précisé après la rencontre à New York entre Mike Pompeo et son homologue nord-coréen Ri Yong Ho.