L'Aquarius accostera à Malte, ses migrants accueillis par la France, l'Espagne et le Portugal

AFP 25-09-2018 | 12h37

LA VALETTE | Le navire humanitaire Aquarius accostera à Malte pour y débarquer ses 58 migrants naufragés en pleine Méditerranée, qui seront ensuite accueillis par la France, l'Espagne et le Portugal, ont annoncé mardi les gouvernements de La Valette et de Lisbonne.

« Les 58 migrants à bord de l'Aquarius seront transbordés sur un navire maltais dans les eaux internationales et conduits à Malte », a écrit le premier ministre maltais Joseph Muscat sur son compte Twitter.

« Le Portugal s'est mis d'accord avec l'Espagne et la France, dans le cadre de la réponse solidaire au flux de migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe à travers la Méditerranée, pour accueillir dix des 58 personnes qui se trouvent à bord du navire Aquarius II », avait indiqué le gouvernement de Lisbonne peu avant, alors que le navire humanitaire continuait de voguer en Méditerranée sans savoir où il pourrait accoster.

La décision de recevoir ces dix personnes a été prise « de façon solidaire et concertée avec l'Espagne et la France », a souligné le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

L'Aquarius, qui s'est vu retirer son pavillon par le Panama, est le dernier navire humanitaire à parcourir la mer Méditerranée pour recueillir des migrants qui tentent la traversée clandestine vers l'Europe, selon l'ONG qui l'a affrété, SOS Méditerranée.

« Solution européenne »

Lundi, le navire avait mis le cap sur le port de Marseille dans l'espoir que les autorités françaises permettent « à titre exceptionnel » le débarquement des 58 migrants qui se trouvent à son bord. Parmi ces naufragés « épuisés » et « en détresse psychologique », se trouvent 17 femmes et 18 mineurs, d'après l'ONG.

Cependant, le gouvernement français a suggéré mardi matin que le navire accoste plutôt à Malte. « On est clair sur le fait qu'il ne faut pas faire quatre ou cinq jours de mer (...) Il faut le faire débarquer rapidement et il est aujourd'hui proche de Malte », avait déclaré une source du palais de l'Élysée.

La gauche française était aussitôt montée au créneau pour dénoncer une attitude jugée « irresponsable » et « inacceptable » de la part du gouvernement.

« On travaille à une solution européenne, comme on l'a fait précédemment » pour l'Aquarius, quand le navire avait été autorisé à débarquer à Valence, en Espagne, au mois de juin, et ses migrants répartis entre plusieurs pays, avait fait valoir la source proche de l'Élysée.

« Raisons humanitaires »

« Le Portugal continue de défendre une solution européenne intégrée, stable et permanente pour répondre à ce défi migratoire » mais a décidé de recevoir ces migrants « pour des raisons humanitaires », a expliqué le ministère portugais de l'Intérieur.

Lisbonne figurait déjà parmi les pays européens prêts à recevoir les migrants de l'Aquarius, à la mi-août, et d'une autre embarcation humanitaire, le Lifeline, à la fin juillet.

En juin déjà, ce même Aquarius avait été au coeur d'une crise diplomatique, après avoir récupéré 630 migrants au large de la Libye, débarqués en Espagne après le refus de l'Italie et de Malte de les accepter.

« L'Aquarius est le seul navire civil en Méditerranée centrale, qui est la route maritime la plus mortelle du monde », avec « plus de 1250 noyés » depuis le début de l'année, a fait valoir SOS Méditerranée.

Les autres navires humanitaires, qui étaient encore une dizaine il y a un peu plus d'un an au large de la Libye, ont quitté la zone pour des raisons diverses. Le Lifeline est bloqué à Malte, où les autorités ont ouvert une enquête administrative, tandis que le Iuventa, soupçonné de collusion avec des passeurs, a été saisi par les autorités italiennes en août 2017.