Crise diplomatique : tentative de rapprochement entre le Canada et l'Arabie saoudite

Agence QMI 25-09-2018 | 11h09

OTTAWA | La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, entend rencontrer son homologue saoudien en marge de son passage aux Nations Unies, à New York.

Une source gouvernementale a confirmé à l'Agence QMI qu'une réunion se prépare, mais que le moment n'avait pas été fixé, mardi matin.

Ottawa espère ainsi continuer à adoucir les tensions qui ont récemment miné les rapports entre le Canada et l'Arabie Saoudite.

La crise diplomatique a éclaté au début août, quand l'Arabie saoudite s'est indignée d'un message sur Twitter du ministère canadien des Affaires étrangères réclamant la libération d'activistes pour les droits de l'homme, dont Samar Badawi, la soeur du blogueur emprisonné Raif Badawi.

Riyad avait alors gelé les relations commerciales avec le Canada et lancé un rappel de ses étudiants au pays, avant de répliquer davantage en expulsant l'ambassadeur canadien de son territoire.

La ministre Freeland est à New York en compagnie du premier ministre Justin Trudeau et du ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr. La délégation canadienne tente notamment de rallier le plus de soutiens possibles nécessaires à l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies.