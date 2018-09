May parlera commerce avec Trump mercredi à New York

AFP 24-09-2018 | 17h53

La Première ministre britannique s'entretiendra mercredi à New York avec le président américain Donald Trump sur les relations commerciales ente les deux pays après le départ du Royaume-Uni de l'UE fin mars 2019, a indiqué lundi une source gouvernementale britannique.

Cette rencontre bilatérale se tiendra en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

«Ils se sont tous les deux fermement engagés à conclure un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les États-Unis» après le Brexit, a précisé cette source.

Donald Trump et Theresa May discuteront également de l'empoisonnement d'un ex-agent-double russe et de sa fille en mars à Salisbury, en Angleterre, que Londres et ses alliés ont attribué à la Russie. Moscou nie toute implication.

La veille, mardi, Theresa May plaidera auprès du président iranien Hassan Rohani, à New York également, pour la libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une Irano-Britannique emprisonnée en Iran.

Employée de la Fondation Thomson Reuters liée à l'agence de presse canado-britannique du même nom, Mme Zaghari-Ratcliffe avait été arrêtée le 3 avril 2016 à l'aéroport de Téhéran en compagnie de sa fille Gabriella, aujourd'hui âgée de 4 ans, après avoir rendu visite à sa famille.

Elle a été condamnée en septembre 2016 à cinq ans de prison pour participation à des manifestations en 2009 visant à renverser le régime, ce qu'elle dément. La peine a été confirmée en appel en avril 2017.

«La Première ministre fera part de sa vive inquiétude sur la détention de Nazanin et appellera à sa libération pour des raisons humanitaires», selon la même source.