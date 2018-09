Des discussions «constructives» avec Washington, selon Freeland

AFP 20-09-2018 | 18h41

La ministre canadienne des Affaires étrangères a de nouveau fait état jeudi de « discussions constructives » avec les États-Unis pour moderniser l'accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) sans toutefois évoquer de progrès sur les points litigieux entre les deux pays.

Interrogée par un journaliste sur le fait qu'elle n'utilisait plus depuis quelque temps le mot « progrès » pour décrire l'état des négociations commerciales entre Washington et Ottawa, Chrystia Freeland a répondu qu'elle choisissait « soigneusement ses mots ».

« Aujourd'hui, nous avons discuté de points importants, la conversation a été constructive. Nous continuons tous de travailler très dur », a-t-elle alors déclaré. « L'objectif du Canada est toujours -comme il l'est depuis le début- de parvenir à un accord et un accord qui est bon pour le Canada ».

Chrystia Freeland était arrivée mardi soir pour de nouvelles réunions avec le représentant américaines au commerce (USTR) Robert Lighthizer. Mercredi, elle avait souligné « l'intensité » des sessions de négociation pendant toute la semaine écoulée et même la nuit d'avant, mais il restait « encore du travail » à accomplir pour les négociateurs, avait déclaré depuis Ottawa le premier ministre canadien Justin Trudeau.

La protection du secteur laitier canadien fait partie des principaux sujets de dissensions.

« Il y a des discussions positives qui se poursuivent mais ne pensez pas que (...) nous sommes près d'un accord parce que nous ne le sommes pas », a affirmé jeudi Jerry Dias, le président du premier syndicat canadien Unifor, qui a fait le déplacement à Washington pour faire pression sur les négociateurs canadiens.

Le responsable syndical a en outre souligné que les pommes de discorde étaient sur la table.

« Nous pouvons dire que les États-Unis reconnaissent désormais qu'il n'y aura pas d'accord, à moins, bien sûr, qu'ils ne fassent des changements sérieux », a-t-il estimé. « Et les États-Unis doivent faire des changements sérieux ou bien il n'y aura pas d'accord », a-t-il ajouté.

Dans le secteur agricole, Ottawa défend un système de la « gestion de l'offre », qui contrôle la production et le prix du lait, des oeufs et de la volaille produits par les éleveurs canadiens, grâce à des quotas annuels et à des taxes à l'importation atteignant 275 %.

La renégociation de l'ALÉNA, qui unit les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, a commencé il y a 13 mois, à la demande de Donald Trump qui le juge inéquitable pour l'économie américaine.

L'administration Trump a obtenu un accord de principe fin août avec le Mexique mais elle n'est pas parvenue à surmonter les obstacles avec son partenaire canadien.

À VOIR AUSSI