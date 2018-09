La banque américaine Wells Fargo va supprimer jusqu'à 26 500 emplois

AFP 20-09-2018 | 16h21

La banque américaine Wells Fargo, frappée récemment par plusieurs scandales, va supprimer entre 5% et 10% de ses effectifs au cours des trois prochaines années, ce qui pourrait concerner jusqu'à 26 500 postes.

L'établissement financier explique, dans un communiqué diffusé jeudi, avoir engagé une vaste restructuration pour «mieux répondre aux besoins des clients», qui gèrent de plus en plus leurs comptes bancaires sur internet, «améliorer l'excellence opérationnelle» et «être plus efficace».

«Nous continuons à transformer Wells Fargo pour fournir aux clients ce qu'ils souhaitent, en particulier des produits et services novateurs et conviviaux, et nous faisons évoluer notre modèle économique pour répondre à ces besoins d'une façon plus rationnelle et efficace», a commenté le directeur général de l'entreprise Tim Sloan.

Lors de la publication de ses résultats trimestriels en juillet, la banque avait mis en avant le fait que les transactions effectuées aux guichets et aux distributeurs automatiques avaient baissé de 5% sur un an.

Dans le même temps, la consultation par les clients de leurs comptes bancaires en ligne avait augmenté de 17%.

Le groupe prévoyait alors de fermer en conséquence environ 300 agences cette année.

Wells Fargo avait aussi annoncé en juillet son intention de céder 52 agences dans divers États du centre des États-Unis.

L'établissement, qui avait réussi à traverser la crise financière sans trop de dégâts, a pris de plein fouet les conséquences des différents scandales qui l'ont frappé depuis.

Il lui a été notamment reproché l'ouverture de 3,5 millions de comptes fictifs et des primes d'assurances automobiles superflues.

Wells Fargo avait été condamnée en avril à une amende d'un milliard de dollars et s'est vu interdire par la Banque centrale américaine toute expansion jusqu'à ce qu'elle prenne des mesures destinées à corriger ses erreurs, une décision sans précédent aux États-Unis pour un établissement de cette taille.