Controverse #MeToo: la New York Review of Books perd son patron

AFP 19-09-2018 | 17h16

NEW YORK | Le responsable de la prestigieuse New York Review of Books, Ian Buruma, a quitté son poste après avoir été vivement critiqué pour avoir accepté un article perçu comme insultant pour le mouvement #MeToo et les victimes d'abus sexuels.

« Je ne peux rien dire, sinon confirmer qu'il n'est plus le responsable » de la revue, a indiqué à l'AFP Nicholas During, porte-parole de cette publication très respectée dans le monde intellectuel anglophone, et qui a accueilli de grandes signatures comme Hannah Arendt ou Truman Capote.

Le départ de M. Buruma, 66 ans, nommé à la tête de la revue en septembre 2017 après le décès du cofondateur Robert Silvers, survient après plusieurs jours de controverse. En cause: un article qui devait sortir en octobre, signé du musicien et ex-vedette de la radio canadienne Jian Ghomeshi, acquitté en mars 2016 d'accusations d'agression sexuelle sur plusieurs femmes.

Dans cet article, « Réflexions sur un hashtag », dont le contenu avait été diffusé en ligne dès vendredi --avant sa publication officielle--, M. Ghomeshi revenait sur son expérience après les accusations, se qualifiant de paria et évoquant des envies de suicide et du remords.

Un article immédiatement dénoncé par une de ses accusatrices, Linda Redgrave, soulignant la gravité des accusations contre lui et l'accusant de chercher l'empathie. Comme souvent avec #MeToo, la controverse était vite montée, alimentée par les réseaux sociaux.

Dans un entretien au site Slate, M. Buruma s'était justifié, soulignant « ne pas être juge du bien-fondé ou mal-fondé de chaque accusation » et rappelant que M. Ghomeshi avait été acquitté.

« La nature exacte de son comportement -- et quel degré de consentement il impliquait, je n'en ai aucune idée, et ce n'est pas vraiment mon problème », avait-il ajouté.

Le porte-parole de la revue, M. During, n'a pas précisé si M. Buruma avait été renvoyé ou s'il avait démissionné, ni par qui il serait remplacé.

Malgré le départ du responsable, l'article paraîtra bien dans son prochain numéro, a indiqué M. During.

Avant de rejoindre la New York Review of Books, M. Buruma, de nationalité néerlandaise, avait travaillé comme rédacteur à la Far Eastern Economic Review de Hong Kong et au Spectator de Londres. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres.