Arrêté pour avoir voyagé sur le toit d'un train de banlieue

MISSISSAUGA, Ontario - Un jeune homme de 19 ans en mal de sensations fortes devra faire face à la justice après s'être filmé en train de voyager sur le toit d'un train de banlieue de la région de Toronto.

Came across this dangerous, stupid and not to mention illegal stunt. I don't know what this person was thinking but nothing can justify this. @GOtransit Safety Officers are investigating and take this very seriously. Don't be like this guy, don't ever try this. #Toronto #transit pic.twitter.com/4OXQxFhXX2