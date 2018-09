Ils sont victimes de la guerre commerciale

AFP 18-09-2018 | 15h35

Du shampoing aux meubles en passant par les aspirateurs, les sacs à main et les téléphones, une myriade de produits chinois présents dans tous les foyers américains sont affectés par les nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump, au détriment des consommateurs, traditionnels moteurs de croissance.

«À chaque escalade dans la guerre commerciale, le risque s'accroît pour le consommateur américain», a résumé Matthew Shay, président de la Fédération nationale des détaillants, après l'annonce par le M. Trump que des droits de douanes de 10% portant sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises allaient entrer en vigueur le 24 septembre.

«Avec ces derniers tarifs douaniers, de nombreux travailleurs américains vont bientôt se demander pourquoi leurs factures de courses sont plus élevées et pourquoi leur budget a diminué», a-t-il ajouté.

Car près de la moitié de la totalité des importations chinoises, soit plus de 11 400 produits, est désormais affectée par les mesures protectionnistes du président républicain.

Et, «d'ici les élections de mi-mandat (le 6 novembre, NDLR), 40% de la totalité des importations américaines pourraient être affectés par de nouveaux tarifs douaniers que (Donald) Trump a imposés en 2018 seulement», commente Chad Bown, économiste au Peterson Institute for International Economics (PIIE).

Depuis des mois, les experts soulignent que les taxes douanières supplémentaires vont devoir être supportées par les consommateurs bien que l'administration Trump s'en défende.

L'université du Michigan, qui publie un indice de confiance des consommateurs, souligne que la guerre commerciale et ses répercussions sur les prix représentent la plus grande inquiétude des ménages.

L'éventail des produits touchés, issus de la quasi totalité des secteurs d'activité y compris l'alimentaire, et leur nombre --11 426 produits-- a de quoi inquiéter un peu plus les ménages qui pourraient freiner leurs dépenses.

Or la consommation des ménages, qui tire historiquement la croissance des États-Unis, est largement dopée par le «Made in China», ces produits bon marché que les Américains achètent à tout va, jettent et rachètent.

Il est bien difficile de trouver dans les boutiques de chaussures, de vêtements, de biens informatiques ou dans les grandes enseignes de la distribution comme Walmart des marchandises qui ne soient pas exclusivement en provenance du géant asiatique.

Ombre sur Black Friday?

C'est que les Américains sont particulièrement sensibles au prix et leur patriotisme à ses limites quand il s'agit de dépenser.

Des enquêtes d'opinion avaient ainsi montré en 2017 qu'une large majorité était encline --à produits et prix équivalents--, à acheter ceux fabriqués aux États-Unis. Mais leur nombre diminuait à mesure que les prix des biens «Made in USA» grimpaient.

Une hausse des prix de produits fabriqués en Chine pourrait aussi freiner leur ardente consommation.

«Alors que le coût pour l'économie pourrait être modeste, les pertes sont susceptibles d'être supportées de manière disproportionnée par les ménages américains», ont estimé mardi des économistes de Barclays Research.

«Nous observons déjà les effets des taxes douanières sur les prix, en particulier dans la catégorie des biens durables», ont-ils ajouté, évaluant des pertes de l'ordre de 0,6% du PIB.

La fédération nationale des détaillants a montré dans une étude publiée récemment que les tarifs douaniers sur les biens en provenance de Chine pourraient coûter en moyenne 6 milliards de dollars par an aux consommateurs américains.

Elle estime en outre que les ménages n'ont pas vraiment d'alternatives dans la mesure où les produits en provenance d'autres pays que la Chine coûtent plus chers.

«Nous ne pouvons pas nous permettre une nouvelle escalade (dans la guerre commerciale), en particulier à l'approche de la saison des achats» pour les fêtes de fin d'année, a conclu Matthew Shay, en référence en particulier au «Black Friday», le plus grand événement shopping de l'année aux Etats-Unis.

Cette année, ce vendredi noir tombe le 23 novembre. Il marque traditionnellement le coup d'envoi de la période des achats pour Noël. De nombreux commerçants et grandes enseignes profitent de ce moment pour proposer des rabais de prix vertigineux pour attirer le chaland.