Cour suprême: Trump écarte l'idée d'une enquête du FBI sur son candidat

AFP 18-09-2018 | 13h32

Washington | Les rangs se resserraient mardi autour du candidat de Donald Trump à la Cour suprême et de la femme qui l'accuse d'agression sexuelle, avant leur audition publique la semaine prochaine au Sénat, qui promet d'être un grand show à l'Américaine.

Le juge Brett Kavanaugh, 53 ans, et l'universitaire Christine Blasey Ford, 51 ans, qui affirme avoir été brutalisée dans les années 1980 lors d'une soirée arrosée, ont été convoqués par la commission judiciaire du Sénat pour une audition lundi, retransmise en direct à la télévision.

Si, malgré les dénégations du magistrat, la professeure de psychologie parvient à instiller le doute parmi les sénateurs, elle pourrait faire dérailler sa confirmation et infliger du même coup un camouflet au président Trump à près de six semaines d'élections parlementaires à haut risque pour l'exécutif.

Mais la confusion régnait mardi sur ses intentions. Son avocate avait assuré la veille que cette résidente de Californie, qui souhaitait initialement rester anonyme, était finalement prête à témoigner au Sénat.

«Nous avons essayé de la contacter par courriel à trois ou quatre reprises au cours des dernières 36 heures, mais nous n'avons pas eu de réponse», a toutefois expliqué le sénateur Chuck Grassley, chef de la commission sénatoriale, lors d'une émission radio. «Cela pose la question: veut-elle une audience publique ?»

Le déroulé de l'audition suscitait également beaucoup d'interrogations. Les démocrates se sont émus que seuls deux témoins soient convoqués, un nombre « pas sérieux » à leurs yeux.

Leur demande d'enquête professionnelle, par le FBI, a également été balayée par le président Trump, seul habilité à la demander. « Je ne pense pas que le FBI devrait s'en mêler », a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale, en estimant l'audition sénatoriale suffisante.

Une sénatrice républicaine, dont le vote pourrait faire pencher la balance, a de son côté demandé un contre-interrogatoire des parties.

Malgré ces incertitudes, les partisans du juge Kavanaugh se sont mis en ordre de bataille.

«Parfaite intégrité»

Du président Trump, qui salue un « juge extraordinaire, respecté par tous », à d'anciennes petites amies qui louent « un parfait gentleman », son camp s'attache à renforcer l'image de bon père de famille, soucieux de la cause des femmes qu'il s'était déjà attaché à donner lors de premières auditions au Sénat.

En écho, dès que les accusations de Mme Blasey Ford ont commencé à faire surface, 65 femmes qui le connaissent depuis 35 ans, ont publié une lettre pour assurer qu'il «traite les femmes avec respect».

Et les fonds ont commencé à couler: le lobby conservateur Judicial Crisis Network a déboursé 1,5 million de dollars pour une vidéo mettant en scène une amie de lycée du magistrat, qui le décrit comme un homme d'une «parfaite intégrité», «dévoué à son travail et à sa famille».

Les partisans de Mme Blasey Ford ne sont pas en reste.

Des anciennes élèves de son lycée ont également publié une lettre pour la remercier d'avoir parlé. Et la direction de cet établissement exclusivement féminin s'est dite « fière » d'elle.

Plus de 1600 victimes d'abus sexuels ont écrit aux sénateurs pour leur demander de bloquer la confirmation du juge Kavanaugh. « Nous croyons Christine Blasey Ford », écrivent-elles dans leur courrier, initié par l'association Ultraviolet qui a également mis en ligne une pétition intitulée «Stoppons le prédateur sexuel Kavanaugh».

Le débat prend un relief particulier dans le sillage du mouvement #Metoo qui en un an a fait chuter des dizaines de personnalités du monde du spectacle, des médias, du sport ou de la politique.

Mais l'enjeu va bien au-delà. La Cour suprême est l'arbitre des principales questions de société aux États-Unis, tranchant aussi bien sur le droit à l'avortement, que les armes à feu ou le mariage homosexuel.

Or le juge Kavanaugh, un conservateur proche des républicains, est censé remplacer un juge plus modéré. Sa nomination à vie ferait donc basculer pour de longues années la plus haute juridiction du pays dans le conservatisme.

Les démocrates espèrent pouvoir reporter la confirmation après les élections parlementaires de novembre, dans l'espoir de reprendre la majorité au Sénat, qui a le dernier mot pour les nominations à la Cour suprême.

Ou bien, ils espèrent que sur les 51 sénateurs républicains, quelques-uns soient suffisamment bouleversés par cette affaire pour voter contre le juge Kavanaugh.