ALENA : un élu républicain met de la pression sur le Canada

Agence QMI 18-09-2018 | 13h26

Un élu républicain d'importance a critiqué les stratégies de négociations du Canada dans le dossier du renouvellement de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), mardi, alors que la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland reprenait la route de Washington.

Selon Steve Scalise, le whip de la majorité républicaine au Congrès américain, de plus en plus d'élus sont «frustrés» les positions canadiennes. «Les membres [du Congrès] sont préoccupés du fait que le Canada ne semble pas prêt ou n'a pas la volonté de faire des concessions nécessaires pour obtenir un accord juste», a soutenu M. Scalise dans un communiqué.

L'élu soutient que le Canada devrait accélérer le rythme des négociations s'il souhaite demeurer membre de l'ALENA. «Le Mexique a négocié de bonne foi et promptement, et si le Canada ne coopère pas dans ces négociations, le Congrès n'aura d'autres choix que de considérer ses options vis-à-vis de la meilleure façon d'aller de l'avant et de se dresser pour les travailleurs américains», a affirmé M. Scalise, en menaçant à mots couverts d'exclure le Canada pour aller de l'avant avec un éventuel accord de libre-échange à deux entre le Mexique et les États-Unis.

Depuis quatre semaines, les négociateurs américains et canadiens sont engagés dans des discussions intensives pour tenter de s'entendre sur certains dossiers, incluant la gestion de l'offre au Canada et le mécanisme de résolution des conflits commerciaux, le Chapitre 19.

Discussions «cordiales»

Le ton de M. Scalese tranche avec celui de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui a assuré mardi en point de presse à Ottawa que les discussions demeurent «cordiales» entre les deux pays.

Devant les journalistes, Mme Freeland a affirmé qu'il «y a de la bonne volonté des deux côtés» pour faire avancer les négociations. Elle a aussi avancé que le Canada se montre «extrêmement coopératif». Elle a cependant réitéré qu'Ottawa ne compte pas signer un accord qui ne serait pas bon pour le Canada.

Mme Freeland devait s'envoler mardi soir pour Washington, où elle rencontrera de nouveau le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, mercredi.