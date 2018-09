Attaque de requin: «je criais comme un fou ''appelez le 911''!»

TVA Nouvelles 17-09-2018 | 13h43

Une plage extrêmement populaire a été le théâtre d'une grave attaque de requin lors de laquelle un jeune homme de 26 ans, Arthur Medici, est mort après avoir été mordu aux deux jambes à Cape Cod.

Le jeune homme faisait du boogie bord samedi midi sur les vagues avec un ami quand un requin de taille impressionnante, soit environ entre 10 et 12 pieds, selon un témoin, est apparu sur la vague et l'a mordu.

Une douzaine de personnes qui se trouvaient sur la place ont tout tenté pour venir à son secours.

«J'ai couru sur la plage», a déclaré Joe Booth, qui a été témoin de l'attaque. «Je criais comme un fou:" Appelez le 911! Il y a eu une attaque de requin! "»

Arthur Medici été transporté dans un hôpital voisin où il a été déclaré mort.

Les derniers moments

Son ami, Isaac Rocha, qui se trouvait dans l'eau avec lui lors de l'attaque raconte ses derniers moments.

«Il a hurlé, puis j'ai vu une queue de requin», a-t-il déclaré en entrevue à CBS.

«J'ai nagé vers lui aussi vite que possible. Je l'ai ramené sur le rivage. J'ai pris une sangle de boogie board et je l'ai en quelque sorte attachée autour de sa cuisse pour essayer d'arrêter le saignement.»

Il s'agit d'une première attaque de requin mortelle en 80 ans au Massachusetts, mais la deuxième dans la région de Cape Cod cet été.

En août dernier, Bill Lytton, 61 ans, a survécu après avoir été mordu dans la même région.

La présence de requins dans ces eaux n'est pas inhabituelle, disent les experts.

Requin blanc?

«Nous voyons ces requins chaque jour le long de cette côte», a déclaré Greg Skomal, biologiste marin et responsable du programme de pêche récréative du Massachusetts. «Ils sont là en grand nombre. Et les gens doivent être vigilants et en être conscients.»

Selon le biologiste, le requin a dû confondre la victime pour un phoque, mammifères présents en grand nombre dans la région.

Le service des parcs nationaux avertit les gens de Cape Cod de ne pas nager près des phoques. On pense que le requin qui a attaqué Arthur Medici pourrait être un requin blanc.

Alors que les attaques de requins sont rares, une étude indique que l'année dernière, il ya eu 53 attaques de requins non provoquées aux États-Unis - plus que dans tout autre pays au monde.