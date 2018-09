AFP 13-09-2018 | 22h18

NEW YORK | L'actrice de la série « Sex and the City » Cynthia Nixon n'a pas réussi à détrôner le puissant gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui a remporté facilement jeudi la primaire démocrate qui les opposait.

Le gouverneur de 60 ans, aux commandes depuis 2011, est désormais quasi-assuré d'être réélu pour quatre ans supplémentaires lors des élections du 6 novembre prochain, tant l'État de New York est un bastion démocrate.