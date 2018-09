Nord de Boston: au moins 39 endroits touchés par des incendies et des explosions

TVA Nouvelles 13-09-2018 | 18h27

Des incendies et des explosions ont été recensés à au moins 39 endroits à la suite d'un problème de gaz dans au moins trois municipalités situées au nord de Boston, au Massachusetts.

Selon la police d'État, tous les résidents des villes de Lawrence, Andover et North Andover et qui sont clients de la compagnie Columbia Gas of Massachusetts doivent immédiatement évacuer leur résidence.

Quiconque habitant dans ce secteur sentant une odeur de gaz est également appelée à quitter son domicile.

Les autorités ont confirmé qu'une opération de dépressurisation était en cours dans les conduites de gaz de ces villes. «Cela prendre un moment», a toutefois indiqué la police de l'État du Massachusetts dans un tweet.

Pour le moment, la cause de ces incendies et de ces explosions n'est pas connue. «Il est beaucoup trop tôt pour commencer à spéculer», a ajouté la police sur Twitter.

Plus de détails suivront...