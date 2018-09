Vents à 165 km/h et trajectoire incertaine: l'ouragan Florence fera assurément des ravages

AFP et TVA Nouvelles 13-09-2018 | 06h16

De puissantes rafales et une forte houle commençaient jeudi à assaillir la côte est des États-Unis à l'approche de l'ouragan Florence, qui menace de déverser des pluies diluviennes et de provoquer une hausse brutale du niveau de l'océan atlantique pouvant provoquer des inondations catastrophiques.

«Nous sommes totalement prêts pour l'ouragan Florence, tandis que la tempête grossit encore et est plus puissante. Soyez prudents!», a tweeté jeudi matin le président Donald Trump.

L'ouragan a été rétrogradé dans la nuit de mercredi à jeudi en catégorie 2, sur une échelle Saffir-Simpson qui en compte cinq. Soufflant toujours des vents violents, à 165 km/h, Florence se trouvait à 230 km de Wilmington, sur la côte de Caroline du Nord, selon le Centre national des ouragans (NHC).

L'arrivée de l'oeil de l'ouragan sur les côtes a du même coup été retardée jusqu'à vendredi après-midi voire samedi matin, selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Mais les pluies et les vents puissants commencent à se faire sentir.

Une terrible menace

Bien qu'il ait été rétrogradé en catégorie 2 mercredi, l'ouragan Florence demeure une terrible menace pour la côte est américaine. La tempête se déplace si lentement que le pire scénario pourrait se concrétiser.

L'ouragan a encore ralenti sa course, à 17 km/h, ce qui le rend d'autant plus dangereux à son arrivée sur la terre ferme puisqu'il déchargera ses pluies torrentielles sur les mêmes régions pendant de longues heures, accentuant le risque d'inondations.

En 2017, Harvey avait fait des dommages considérables au Texas après avoir déversé jusqu'à 130 cm de pluie sur certaines régions. Selon le météorologue Gilles Brien, Florence pourrait lui ressembler.

«C'est un ouragan particulier. Il est pris entre deux crêtes de haute pression, au nord et au sud, et cela empêche le centre de l'ouragan de se déplacer. Faire du surplace, c'est le pire des scénarios pour un ouragan.»

Gilles Brien explique également que cet ouragan est très large. La Caroline du Sud et la Caroline du Nord demeurent sur un pied d'alerte, tandis que la Géorgie, la Virginie et le Maryland sont aussi menacés. Environ 1,7 million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer.

«Il est impératif que chacun suive les ordres d'évacuation locaux. Cet ouragan est terriblement dangereux», a pour sa part averti le président Donald Trump sur Twitter.

Les ondes de tempête, une élévation du niveau de la mer, représentent le danger le plus important. Elles pourraient aller de neuf à 13 pieds jeudi.

«C'est comme un mur d'eau de plusieurs mètres de haut qui vous arrive dessus. C'est ce qui s'était produit pendant Katrina. Les digues avaient cédé à La Nouvelle-Orléans», a dit Gilles Brien.

Des millions de personnes touchées

Florence menace des millions d'habitants sur les côtes de la Caroline du Nord et du Sud mais aussi à l'intérieur des terres car, outre la hausse du niveau de l'océan, pouvant aller jusqu'à près de quatre mètres, il est gorgé d'eau et pourrait déverser jusqu'à un mètre de précipitations.

«Ne baissez pas la garde simplement parce que la vitesse des vents a baissé», a averti Brock Long, chef de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema).

«Les inondations à l'intérieur des terres sont très meurtrières et c'est ce qui va arriver», a-t-il martelé en conférence de presse.

Environ 1,7 million de personnes ont été sommées de se mettre à l'abri loin du littoral de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord et de la Virginie. Ces trois États de la côte atlantique sont les plus menacés, mais la Géorgie a aussi décrété, mercredi, l'état d'urgence pour débloquer des moyens matériels par précaution.

Des semaines sans électricité?

Antonio Ramirez refuse de quitter son logement, à Leland, une localité défavorisée de Caroline du Nord particulièrement exposée aux inondations. Pas question pour ce Salvadorien, employé du bâtiment, de laisser Canelo derrière lui.

«Les refuges n'acceptent pas les chiens. Je ne veux pas l'abandonner ici. Mais je n'ai pas peur du tout, nous sommes préparés. Et Dieu va veiller sur nous», dit-il avec un grand sourire.

«L'infrastructure va être endommagée, le courant va être coupé», a pourtant mis en garde Brock Long. «Cela pourrait durer des jours, voire plusieurs semaines».

Selon le fournisseur d'électricité Duke Energy, basé dans la région, entre un et trois millions d'usagers pourraient être victimes de coupures de courant dans les deux États de Caroline et les réparations pourraient durer plusieurs semaines.

Près de 1000 vols ont déjà été annulés à l'approche de l'ouragan, selon les médias américains.

Florence reste dangereux

Force des vents

«C'est plus compliqué que la catégorie», explique Brian McNoldy, chercheur de l'université de Miami.

«Même si la vitesse maximale des vents a baissé, ils restent suffisamment forts pour détruire des maisons et des arbres. Les menaces liées à l'eau, la montée du niveau de l'océan et les pluies, restent également un gros problème», a-t-il écrit jeudi sur son blog.

L'échelle de Saffir-Simpson, utilisée dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord, fait passer une tempête en ouragan lorsque les vents dépassent les 118 km/h. Ils sont ensuite classifiés de 1 à 5, en fonction seulement de la vitesse des vents.

Les autres critères, comme la quantité de pluies, ne sont pas pris en compte.

Un ouragan est considéré de catégorie 2 lorsque la vitesse de ses vents est comprise entre 154 et 177 km/h. Le qualificatif « majeur » est apposé aux ouragans de catégorie 3 et plus.

Cependant, les vents de catégorie 2 restent « extrêmement dangereux», selon le Centre national des ouragans (NHC), qui met en garde contre les coupures de courant, les toits détruits et les arbres arrachés.

L'étendue de l'ouragan Florence est également dangereuse, les vents se faisant ressentir à 320 kilomètres de l'oeil.

Montée des eaux

La montée des eaux, seulement partiellement affectée par la puissance des vents, peut être particulièrement dangereuse pour les villes côtières.

Ce terme renvoie à la montée du niveau de la mer, qui peut en outre être accentuée par le changement climatique.

«Je me fiche que l'ouragan soit rétrogradé en catégorie 1», explique Chad Myers, météorologue de CNN. La montée du niveau de la mer «sera de catégorie 4».

Une hausse du niveau de l'océan de près de quatre mètres est en effet attendue en Caroline du Nord quand Florence s'abattra sur les côtes de cet État.

«Les inondations seront pires pendant la marée haute, et si la tempête se déplace lentement, elle restera là pour au moins un cycle de marée», poursuit Brian McNoldy.

Inondations dévastatrices

Florence a ralenti sa vitesse de déplacement à 19 km/h jeudi matin.

Un ouragan lent peut être encore plus dangereux, puisqu'il reste plus longtemps au-dessus d'une même zone, et y déverse logiquement davantage de pluies.

Le long des côtes de Caroline du Nord, jusqu'à un mètre de pluie est attendu.

«Les chutes de pluies produiront des inondations catastrophiques et des crues de rivières conséquentes», met en garde le NHC.

Ces inondations doivent même toucher l'intérieur des terres, où plus de 30 centimètres d'eau sont attendus dans certaines zones.