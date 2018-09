Un ultraconservateur poursuit l'acteur Sacha Baron Cohen après une interview piège

AFP 05-09-2018 | 18h09

L'ancien candidat républicain au Sénat dans l'État de l'Alabama, Roy Moore, a porté plainte mercredi pour diffamation contre l'acteur britannique Sacha Baron Cohen, célèbre pour ses films « Borat » et « Brüno », qui l'avait dépeint en pédophile dans une interview piège.

L'ancien juge ultraconservateur et son épouse réclament 95 millions de dollars de dédommagement à l'humoriste et aux chaînes Showtime et CBS, qui ont diffusé son sketch le 29 juillet, selon une copie de la plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Washington.

Dans ce document, Roy Moore explique avoir été attiré en février à Washington par ce qu'il croyait être une chaîne de télévision israélienne, « Yerushalayim TV », désireuse de lui remettre un prix pour son engagement pro-israélien.

Dans ce cadre, il a accepté d'être interviewé par un soi-disant spécialiste israélien de l'antiterrorisme baptisé Erran Morad, qui n'était autre que Sacha Baron Cohen.

Au détour de leur conversation, face caméra, celui-ci a évoqué une machine censée avoir été créée par l'armée israélienne pour détecter les pédophiles. Passé devant Roy Moore, l'engin s'est immédiatement mis à biper. Comprenant qu'il avait été piégé, l'ancien magistrat a alors coupé court à l'entretien.

L'an dernier, alors qu'il menait campagne pour le poste de sénateur dans l'Alabama, plusieurs femmes ont accusé dans la presse Roy Moore de les avoir agressées sexuellement quand il était trentenaire et elles mineures.

Malgré le soutien du président Donald Trump, Roy Trump a finalement été battu en décembre par un démocrate inconnu, Doug Jones.

Dans sa plainte, Roy Moore assure n'être ni un pédophile ni un agresseur et écrit que lui et sa famille ont subi « une profonde souffrance émotionnelle » après qu'il a été « humilié » par la diffusion du sketch de Sacha Baron Cohen.