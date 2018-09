Son kidnappeur la forçait à porter un collier électrique pour chien

TVA Nouvelles 05-09-2018 | 16h04

Une jeune femme du New Hampshire qui a été enlevée pendant neuf mois lorsqu'elle était adolescente est revenue sur les événements. Elle a été retenue contre sa volonté par un homme qui l'a agressée à de multiples reprises.

Abby Hernandez n'avait que 14 ans lorsqu'elle a disparu. Elle a été vue pour la dernière fois alors qu'elle revenait de l'école le 9 octobre 2013. Neuf mois plus tard, elle est revenue chez ses parents.

Abby s'est entretenue avec la chaine ABC News à qui elle a raconté pour la première fois ce qui s'est passé pendant ces neuf longs mois.

L'adolescente a été enlevée par Nate Kibby qui l'a enfermée dans un conteneur où il l'a agressé sexuellement à répétitions. Son kidnappeur lui a demandé de l'appeler «maître».

«Il m'a dit: "Tu sais, je pensais à te trouver quelque chose de plus humain pour te garder silencieuse. Je pensais à un collier électrique, tu sais, comme ceux que les chiens portent."», a-t-elle raconté à ABC News.

«Je me souviens qu'il me l'a mis et m'a dit: "Ok, essaye de crier." Alors j'ai lentement commencé à élever la voix et ça m'a donné un choc. Alors il a dit: "Ok, maintenant tu sais ce que ça fait"», a-t-elle ajouté.

Kibby a plaidé coupable à sept chefs d'accusation, dont kidnapping et agression sexuelle. Il devrait passer entre 45 et 90 ans derrière les barreaux.