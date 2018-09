Affaire Skripal: Moscou dénonce des «accusations sans fondement» et un «spectacle de propagande»

AFP 05-09-2018 | 13h26

La Russie a dénoncé mercredi des «accusations sans fondement» et qualifié de «spectacle de propagande» l'annonce par la police britannique du lancement dans le cadre de l'affaire Skripal de mandats d'arrêts contre deux citoyens russes.

«Des accusations sans fondement sont avancées contre la partie russe (...) et des demandes absurdes se font entendre pour des explications en lien avec une situation dans laquelle nous n'avons rien à voir», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Au lieu de mener une enquête indépendante, objective et transparente des incidents à Salisbury et à Amesbury, Londres continue de faire preuve d'une diplomatie de mégaphone antirusse, en poursuivant son spectacle de propagande», dénonce le communiqué, en accusant les autorités britanniques de «mener à l'impasse à dessein» l'affaire Skripal.

Plus tôt dans la journée, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a appelé «les Britanniques à cesser les accusations publiques et la manipulation de l'information».

«Les noms et les photographies qui ont été publiés dans les médias ne nous disent rien», a-t-elle ajouté, citée par l'agence de presse officielle TASS, appelant Londres à «coopérer» avec la Russie dans l'enquête sur l'empoisonnement des Skripal.

Les informations dévoilées par la police britannique, «ce ne sont pas des informations, c'est n'importe quoi», a déclaré pour sa part à la presse le conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov.

La police britannique a annoncé mercredi avoir lancé des mandats d'arrêt contre deux ressortissants russes, soupçonnés d'être liés à l'empoisonnement au Novitchok le 4 mars à Salisbury en Angleterre de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia.

Ces deux hommes, identifiés comme Alexander Petrov et Ruslan Bochirov, pourraient avoir voyagé «sous des noms d'emprunt», selon le chef de l'antiterrorisme britannique, Neil Basu, qui a lancé un appel au public pour les identifier.

Trois chefs d'accusation ont été retenus par le Parquet britannique contre les deux Russes: conspiration en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre contre les Skripal et un policier britannique qui avait été contaminé après leur avoir porté secours en mars à Salisbury et usage et possession de Novitchok, un puissant agent innervant.

Londres accuse Moscou d'être responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille. La Russie a toujours nié toute implication et dénonce une «provocation».

L'affaire a engendré une grave crise diplomatique entre Moscou et les Occidentaux et abouti à une vague d'expulsions réciproques de diplomates ainsi qu'à de nouvelles sanctions contre la Russie.

Selon les autorités britanniques, trois mois après l'empoisonnement des Skripal, le Novitchok a fait deux nouvelles victimes à Amesbury, ville voisine de Salisbury, dont l'une est décédée.